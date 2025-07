Огромна новина за световни рок икони

Легендарните членове на Залата на славата на рокендрола Foreigner празнуват 50-годишнината от своята кариера, като преиздават емблематичния си албум от 1981 г. „4“.

Групата стартира и турне, което обещава да разтърси залите в цяла Америка. С премиера на 12 септември, Foreigner 4 Deluxe е впечатляващ архив от рок историята, който въвежда феновете в творческото ядро на едни от най-издръжливите изпълнители в жанра. Луксозна колекция, достойна за рок кралски особи.

Foreigner 4 Deluxe, издаден чрез Rhino, се предлага в множество формати, включително черен винил, CD/Blu-ray комплект с пет диска и дигитални пакети.

Изданието включва прясно ремастериран стерео микс, завладяващо Dolby Atmos аудио, над 60 редки и никога невиждани снимки и съкровищница от неиздавано досега съдържание: пет песни, 14 алтернативни версии, 15 инструментални парчета и 15 изпълнения на живо от турнето на групата през 1981-82 г.

За рок историците и аудиофилите, това е окончателната капсула на времето на експлозивния възход на Foreigner в ерата на хеви рока.

Списъкът с песни включва класики като Juke Box Hero, Urgent и Waiting For A Girl Like You, представени както със студиен блясък, така и със сурова енергия на живо. Blu-ray дискът дори предлага пълно Atmos изживяване за наистина завладяващо потапяне в звука на групата, поставяйки феновете право в очите на рокендрол бурята.

Може би най-вълнуващата новина за дългогодишните фенове е завръщането на оригиналния вокалист Лу Грам, който ще се присъедини към групата за избрани изпълнения в турнето Foreigner 4 Deluxe. Грам, чийто глас помогна да се дефинират не само най-големите хитове на групата, но и цяла ера на хард рока, се събира отново с групата на трогателен етап близо 45 години след записа на 4.

„Лу беше неразделна част от писането и записа на "4" и неговото присъствие ще добави историческо измерение към предстоящото ни турне“, каза новият фронтмен Луис Малдонадо, който ще поеме водещите вокали за първи път в САЩ след прощалното изпълнение на Кели Хансен на финала на сезона на The Voice.

Турнето започва на 3 декември в театър Capitol в Порт Честър, Ню Йорк, и включва спирки в Стейтън Айлънд, Бетлехем, Уолингфорд, Монклер и Уилямспорт, плюс други места.

Първоначално издаден през юли 1981 г., албумът „4“ остава едно от най-комерсиално успешните и приети от критиката произведения на Foreigner, прекарвайки повече седмици на първо място в класациите на Billboard от всеки друг албум в историята на Atlantic Records, включително на гиганти като Led Zeppelin и AC/DC.

С над 10 милиона продадени копия по целия свят, албумът е 6 пъти платинен само в САЩ.

Това преиздание бележи не само почит към това наследство, но и възраждане на мястото на Foreigner в днешния хеви рок пейзаж.

Китаристът и основател Мик Джоунс го обобщи най-добре: „Трябваше да е както трябва и аз наистина вярвам, че Мът Ланге, Лу, Рик, Денис и аз постигнахме нещо много специално".

