Рок титани с исторически концерт в България

На 30 юни 2026 г. София ще стане арена на едно историческо музикално събитие – легендарната банда FOREIGNER ще отпразнува своята 50-годишнина в Арена 8888.

Това юбилейно турне носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история. Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст.

FOREIGNER са буквално школа по устойчивост и сила на характера. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата – продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо.

Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена. През декември 2025 г. FOREIGNER ще направят специално американско минитурне с гост-участието на Грам, където той ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо – момент, който ще събере миналото и бъдещето на една жива легенда.

След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година, по-младият певец Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия.

Основателят на FOREIGNER винаги е следвал едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от култовите Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) – са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

FOREIGNER не са просто ретро спомен. Техните химни – от Cold As Ice и Hot Blooded до вечната молитва I Want To Know What Love Is – и днес звучат нонстоп в радиоефира, във филми, реклами и сериали, и продължават да събират нови фенове. Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, 1 милиард стрийма само за един хит, и десетки милиони слушатели по света всяка седмица. Вероятно всеки от нас, в различен период от живота си, е имал (и още пази) емоционален спомен, пряко свързан с някое парче на Foreigner – било то бурно парти, незабравимо романтично изживяване или лична победа.

Затова на 30 юни 2026 г. София ще бъде свидетел на един уникален празник за сетивата и емоциите – вечер, в която ще се преплетат минало и бъдеще, сълзи и усмивки, любов и еуфория. Това не е просто концерт. Това е последният марш на рок титаните.

