Лу Грам надвива 50, за да пее във Foreigner

Легендарната рок група Foreigner тръгва на грандиозно юбилейно турне и за щастие на многобройните почитатели у нас, страната ни ще бъде домакин на едно историческо музикално събитие. Титаните на рока ще отпразнуват своята 50-годишнина с уникален концерт в столицата на 30 юни. Лошата новина е, че това може да се окаже финалното турне в славната им дългогодишна кариера. Независимо от трудностите, през които минава, групата продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее рок химни, които знаем наизуст.

Foreigner е създадена в Ню Йорк през 1976 г. В оригиналния състав са вокалистът Лу Грам, китаристът Мик Джоунс, барабанистът Денис Елиът, клавиристът Ал Грийнууд, мулти инструменталистът Иън Макдоналд (бивш член на King Crimson) и басистът Ед Галиарди. Основателят Джоунс измисля името на групата, защото той, Елиът и Макдоналд са британци, докато Грам, Грийнууд и Галиарди са американци, което означава, че поне половината от членовете за чужденци - foreigners в превод от английски.

Култовата им кариера започва с гръм и трясък

Още с дебютния им едноименен албум от 1977 г. музикантите влизат в Топ 10 на класациите. В него са първите им хитове - "Feels Like the First Time" и "Cold as Ice". Следват пет последователни дългосвирещи записа, сертифицирани като мултиплатинени и стигнали Топ 10 в САЩ.

Джоунс споделя в интервю пред Classic Rock през 2024 г., че по времето на първия им албум те се борят срещу мейнстрийма. Това са дните преди да пробият на голямата сцена. „Тогава диското беше върхът на сладоледа, а новата пънк вълна точно удари. Нещата не изглеждаха добре за нас“, спомня си той.

В началото групата трудно привлича интереса на звукозаписните студия. „Бяхме отхвърлени от поне три лейбъла“, връща лентата Джоунс. Дори покойният легендарен продуцент Рой Томас Бейкър отказва възможността да работи по дебютния албум на бандата. Всичко това превръща последвалия триумф в изключително събитие.

„Вярвам, че вдигнахме летвата пред всички албуми, които доминираха през следващото десетилетие. Само „Бостън“ продаваше на сравнимо с нас ниво. Всичко това отвори широко вратата“, коментира още Джоунс.

Един от главните проблеми пред групата е изборът на певец в началото. 50 души се явяват на прослушване, но никой от тях не се доближава до представите на Джоунс за фронтмен. Докато в картинката не се явява Грам.

„В момента, в който той дойде, за да го чуем, знаех, че сме открили правилния човек.

Беше точно това, което си представях – той не само превъзхождаше останалите кандидати, но и вдигна летвата до нови висини“, разказва Джоунс.

С Грам групата – която в онзи момент се нарича Trigger, записва първото си демо от шест песни, в което фигурира песента Feels Like The First Time. Именно това е парчето, което впечатлява продуцент от лейбъла Atlantic и им осигурява сделка. Запленен от младите музиканти, Джон Калоднър убеждава шефовете си да подпишат с тях. Те се прекръстват официално на Foreigner и останалото е история.

През годините групата се сбогува с няколко от първите си членове - басиста Ед Галиарди (2014) и съоснователя Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс, двигателят и визионерът, продължава и до днес да се бори с болестта на Паркинсон, не излиза на сцената от 2023-а насам, но остава непоклатимият духовен лидер. Той все така движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно със сегашния певец Малдонадо.

Легендарният Лу Грам преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължава понякога да излиза пред публиката. През декември ще зарадва американските фенове с участие в мини-турнето на групата. Той има особен момент в кариерата си - през 1990-та напуска групата, за да се фокусира върху солова кариера. Малко след това се завръща. Той се присъединява към колегите си дори след операцията, но бързо става ясно, че вече не е същият. Пее с Foreigner до 2003-а, когато категорично се отказва от ролята на фронтмен.

През март на 2005-а Джоунс кани за певец бившия солист на Hurricane Кели Хансен. Сега, две десетилетия по-късно, Хансен обяви своето оттегляне.

Луис Карлос Малдонадо официално пое щафетата на вокалите.

Той е пълноценен член на групата още от 2021 г., когато се присъединява във Foreigner на китарите.

Независимо от многобройните промени през годините, Мик Джоунс остава единственият член на групата от първия й ден. Бащата на легендарната банда винаги следва единствено правило – в нея има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от култовите Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

Foreigner беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2024 г. Групата има номинации за „Грами“, American Music Award, както и дигитални златни и платинени награди на RIAA за своите песни. Те са една от най-успешните групи в историята на музиката - с над 80 милиона продадени записи по целия свят и милиард стрийма онлайн само за един хит.

Концертът на Foreigner с София на 30 юни със сигурност не е за изпускане, тъй като може да се окаже последният им.

