С кого вечеря на свещи Аня Пенчева

Аня Пенчева, която преди време първа изпя „Не остарявай, любов“ на Недялко Йорданов и Хайгашод Агасян под режисурата на незабравимия телевизионен академик Хачо Бояджиев, направи страхотен дует с Любо Киров.

Звездата от Народния театър и певецът, чийто рейтинг е до небесата, записаха „Вечеря на свещи“ на Красимир Гюлмезов по прекрасните стихове на кралицата в съвременната лирика Маргарита Петков. Монологът на главната героиня в баладата разкрива силната й страст към мъжа, в чиито прегръдки тя се чувсва най-сигурна. Той е прочут актьор, който бърза да свали грима си след поредното представление, за да я вземе в обятията си.

Песента, която има всички качества да се превърне в евъргрийн, е от проекта на Игор Марковски „Пеещи артисти“. На Любо Киров подобен сюжет му отива, той е много въздейсващ на сцената, а по принцип е почитател на Мелпомена. Редовно може да бъде засечен на премиерни постановки.

Аня Пенчева обаче не успя да хване микрофона с Любо Киров на концерта в НДК, продуциран преди броени дни от Игор Марковски, защото, както стана ясно в зала едно, е на снимки в Барселона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com