Най-великият дует на всички времена! Хит от 1981 г. изненадващо се върна в класациите
45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
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45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
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