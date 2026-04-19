Нов дует в Театър "София"

Нов дует започна репетиции в Театър „София“ - Михаил Милчев и Елеонора Иванова ще влязат в образите на героите в „Уроци“, следващия премиерен спектакъл на трупата, която наскоро се завърна в ремонтирания си дом в парка „Заимов“.

В привидно обикновено актьорско студио започва сблъсък, в който талантът не е достатъчен, а истината невинаги е удобна. Процес, който обещава да бъде смел, напрегнат и личен – както за нас, така и за публиката.

Автор на „Уроци“ е от Чарлс Еверед, преводът е на Харалампи Аничкин, режисьор е Надя Панчева, сценограф - Ясмин Мандели, композитор - Михаил Шишков-син, фотограф - Николай Попов.

