Любимецът Ръсин, можете да гледате в театър "Възраждане"

Йордан Ръсин, станал национален любимец с ролята си в "Мамник", играе в "Честна мускетарска“ по Валери Петров, постановка, която ще има премиера в театър „Възраждане“ днес, информират от трупата. Припомнят, че на 22 април се навършиха 106 години от рождението на големия български писател, а през 2026 г. се отбелязват и 50 години от написването на пиесата. По този повод се представя и новата сценична версия в спектакъл, който съчетава приключение, хумор, музикалност и любов към театъра.

„Това не е просто история за мускетари, а обяснение в любов към театъра“, коментира режисьорката Ива Николова. „Връщаме се към чистата форма на игрови театър, в който има коне само във въображението на актьорите, а врагът е плод на фантазията. Всичко е въпрос на това докъде стига изобретателността на актьорите“, казва още тя.

„Нашите мускетари не са недостижими супергерои, а напълно обикновени хора – нараними, чувствителни, много остроумни, а понякога и малко наивни. И не ги занимават екзистенциални въпроси и нищо човешко не им е чуждо. „Един за всички, всички за един“ не е куха фраза, а спойка между четирима различни уникални образи, които, ако не бяха такива, нямаше да издържат теста на времето вече век и половин“, допълва Николова.

В ролите са Георги Няголов – като Д’Артанян, Боян Младенов – Атос, Никола Мутафов – Портос, Анатоли Лазаров – Арамис. Участват още Йордан Ръсин, Калоян Карагинев, Георги Златарев, Донка Аврамова-Бочева, Лили Шомова, както и Моника Петкова, Светлозара Маринова, Ния Любенова, Дебора Григорова, Калоян Христов, Майкъл Найденов, Иван Стойчев и Расате Апостолов.

Постановката разглежда темата за честта в свят, изпълнен с интриги, но го прави с лекота, чувство за хумор и без назидание. Създателите на спектакъла го определят като театрален празник за всички възрасти – представление, което връща радостта от чистото театрално действие и напомня, че най-силното оръжие невинаги е шпагата, а остроумната дума. „Доброто винаги намира начин да победи, дори и чрез една усмивка“, допълва още режисьорът.

Гласът на разказвача е на Любо Нейков, който се включва в представлението със специално участие, но само с гласа си.

Сценографията и костюмите са на Десислава Грозданова, музиката е на Ангел Бешев, а сценичният бой – на Михаил Бойков.

