Всичко за Валери Петров

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Стихове на Валери Петров, евъргрийни и джаз стандарти за любителите на поезията и меломаните в Кърджали

Стихове на Валери Петров, евъргрийни и джаз стандарти за любителите на поезията и меломаните в Кърджали

Стихове на Валери Петров, евъргрийни и джаз стандарти ще предложат на любителите на поезията и меломаните в събота вечер от клуб „STAGE" в Кърджали. „...

27 август | 15:00
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Почина Валери Петров

Почина Валери Петров

София. На 94-годишна възраст почина големият български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров, предаде БНР. Той беше приет в петък...

27 август | 9:53
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Валери Петров е в кома

Валери Петров е в кома

София. Валери Петров е в кома и на командно дишане, информира БГНЕС. Големият български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров бе п...

26 август | 10:55
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