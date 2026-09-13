Любимецът Ръсин, можете да гледате в театър "Възраждане"
Гласът на разказвача в "Честна мускетарска" е на Любо Нейков
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Гласът на разказвача в "Честна мускетарска" е на Любо Нейков
Гледаме „Честна мускетарска“ в театъра на „Сан Стефано“
Отново излизат изключителните приказки на писателя, обичан от всички „хвърчащи“ хора
Паметна плоча на акад. Валери Петров ще бъде открита днес на фасадата на неговия дом (ул. Елин Пелин №8) в 11:00 часа. Тя е създадена от скулпторa Ива...
Преди една година той беше сред нас, но малцина го виждаха. Не обичаше вестникарските и телевизионни шумотевици. "Малкият, голям поет", според журнали...
Стихове на Валери Петров, евъргрийни и джаз стандарти ще предложат на любителите на поезията и меломаните в събота вечер от клуб „STAGE" в Кърджали. „...
Стихове и думи от приятели звучаха на 95-ия рожден ден на поета Един добър човек влезе в НДК в сряда вечерта и напълно незабележим седна на най-отдал...
Отбелязваме 95 години от рождението на големия български поет, сценарист, драматург, преводач и човеколюбец Валери Петров. По този повод в Националния...
Новият творчески сезон театър „Димитър Димов" със сцена „Кадрие Лятифова" Кърджали започва с възраждане на Куклената формация, в чийто състав се вк...
Ясен Гешев, Urban Creatures - Г-н Гешев, как Ви хрумна идеята за графита със стиховете от "Хвърчащите хора" на Валери Петров?- Този графит е част от...
Майсторът на спрея Nasimo посвети гигантска рисунка на големия поет "Хвърчащите хора" на поета, драматург и сценарист Валери Петров са увековечени в...
Душата му остава с нас, казаха приятелите и почитателите на маестрото Камъни сред белите цветя върху затворения ковчег на Валери Петров изненадаха дн...
София. Валери Петров бе от хвърчащите хора и ще продължи да хвърчи около нас. Това заяви пред БГНЕС Анжел Вагенщайн. Той бе само част от многото, коит...
София. Днес България се прощава с големия български поет, сценарист, драматург и преводач Валери Петров. Поклонението във фоайето на Народния театър "...
Да излекуваме язвите на обществото си ни пожелава големият поет Валери Петров завинаги ще остане от хвърчащите хора, с чиито стихове, приказки и прев...
София. Академик Валери Петров почина на 94. Големият поет, сценарист, драматург и преводач получи инсулт миналата седмица, докато бе на почивка във Ва...
София. На 94-годишна възраст почина големият български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров, предаде БНР. Той беше приет в петък...
София. Валери Петров е в кома и на командно дишане, информира БГНЕС. Големият български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров бе п...
София. Големият български поет, сценарист, драматург и преводач акад. Валери Петров е приет във Военномедицинска академия в София. 94-годишният акад....
Анжел Вагенщайн, Виктор Барух и Борис Крумов