Вагенщайн: Валери Петров ще продължи да хвърчи около нас

София. Валери Петров бе от хвърчащите хора и ще продължи да хвърчи около нас. Това заяви пред БГНЕС Анжел Вагенщайн. Той бе само част от многото, коит...