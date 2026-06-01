Бангаранга е номер 1 в Spotify за България, има 17 млн. гледания в Youtube

Хитът Bangaranga, с който Дара спечели финала на песенния конкурс „Евровизия" във Виена, е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България за втора седмица, показа проверка на БТА в световната видеоплатформа.

Към 31 май Дара е на 55-о място в световната класация на Apple Music, като слиза с две позиции спрямо предишните дни и е на 20-та позиция в европейската класация на Apple Music, което е с три места надолу от миналата седмица, показват данните на стрийминг платформата.

Bangaranga заема №2 в плейлиста за България на Apple Music, като на върха на класацията в момента е песента Orient Express на Криско и групата MBT.

На 27 май Дара и песента й Bangaranga влязоха на 90-о място в класацията Global 200 на „Билборд“. Към 1 юни сутринта изпълнението запазва позицията си в „Билборд“.

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на конкурса „Евровизия“ достига почти 17 милиона гледания в официалния канал на форума в YouTube, петнадесет дни след надпреварата. Към 31 май финалното изпълнение на българския представител на „Евровизия“ има над 16 милиона и 730 хиляди гледания, като седмица по-рано имаше 14 милиона гледания.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос. Bangaranga в изпълнение на Дара донесе на България първата победа в историята на конкурса по време на финала на 70-о издание на „Евровизия“ във Виена на 16 май.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com