D2 проговориха за раздялата: 5 приказки, една маса и край

„Нямаше жена, нямаше и пари за делене“ - с тези думи Дичо върна една от най-коментираните раздели в българската музика. Певецът и Димитър Кърнев проговориха пред Мон Дьо по Нова телевизия за разпада на D2 преди 20 години, когато групата беше преминала през огромен пик и вече усещаше първите сериозни пукнатини.

Двамата признаха, че раздялата не е дошла от един скандал, а от натрупване на умора, различни посоки, творчески напрежения и лични обстоятелства. През 2025 г. D2 се събират отново и готвят нов албум, в който ще има песни и за отношенията между тях.

Дичо отхвърли най-лесните версии за разпада на групата. По думите му причината не е била нито любовен сюжет, нито спор за пари. „Нямаше жена, нямаше и пари за делене“, каза певецът.

Димитър Кърнев призна, че е усещал още година по-рано, че раздялата идва. Според него Дичо в този период започнал да снима и в киното, участвал в два филма, а това го отдалечило от „семейството“, както музикантите възприемали групата.

Кърнев разказа, че по същото време искал да промени творческия процес така, че музиката да се прави заедно, а не той сам да носи основната тежест. Към това се добавила и тежка лична ситуация - баща му бил много болен, а именно той донякъде изпълнявал ролята на мениджър на D2.

„Помощното колело“ изчезнало и групата се разклатила

Дичо също призна, че отсъствието на бащата на Кърнев е било важен удар за вътрешния ред в групата. По думите му той бил човекът, който стягал музикантите, карал им се, държал ги в рамка и помагал напрежението да не избухва.

„Без него малко се развалиха нещата. Той беше помощното колело. Стягаше ни, някой път ни се караше. Като изчезна имаше този спад и проблем, тогава се разклатиха отношенията“, каза Дичо.

Раздялата дошла не с гръмък скандал, а почти тихо. Двамата си спомниха, че решението било взето във Велико Търново - на една маса, с няколко думи и с усещането, че нещо вече е изчерпано.

„Всъщност се разбрахме, че ще се разделяме във Велико Търново. Седнахме на една маса, казахме си 5 приказки и това беше. Доколкото помня, ти каза „Не мога повече“, разказа Кърнев.

Според него моментът дошъл малко след големия пик на D2. Рязката популярност започнала да се променя, а спадът след върха също оказал влияние.

Седмата година, свободният дух и невъзможното задържане

Дичо призна, че характерът му също е имал значение. Той описа себе си като свободолюбив човек, който трудно може да бъде задържан в рамки или подчинен на чужда воля.

„Прекалено съм свободолюбив, трудно може да ми се надделее. А това беше седмата година, откакто бяхме заедно“, каза певецът.

Кърнев не скри, че след напускането на Дичо за групата е било трудно. Причината е ясна - огромна част от публиката свързвала D2 именно с гласа и образа на фронтмена.

„Беше ни трудно след това да продължим, защото масово хората асоциираха групата с Дичо. Бях длъжен да разговарям с близките му, мислех, че може да стане да се върне, но той беше подписал договор с други хора“, разказа Кърнев.

Дичо обаче погледна ситуацията от другата страна. Той каза, че е останал сам, докато останалите са били петима и според него за тях е било по-лесно да продължат заедно.

От гняв и ниски точки до нов албум

Двамата признаха, че отношенията им са минали през тежки периоди. Имало е гняв, отдалечаване и най-ниски точки, но и история, която не може да бъде изтрита.

„Имали сме най-ниски точки в нашите отношения, имало е и гняв. Нормално е“, каза Кърнев.

Той си спомни началото - ученическата група, първата среща и момента, в който Дичо запял в дома му.

„Тогава го доведоха вкъщи и когато той запя, наистина изпълни стаята с гласа си“, разказа Кърнев.

Сега D2 подготвят изцяло нов албум. От участието им по NOVA стана ясно, че в него ще има и песни, посветени на отношенията между Дичо и Кърнев - онези отношения, които са минали през приятелство, слава, разрив и опит за ново начало.

„Навършихме 50 г., няма време за губене. Това е връщане към тази институция D2, която ни е дала толкова много“, каза Дичо за повторното събиране на групата през 2025 г.

Когато от всяка кола звучеше D2

В разговора двамата се върнаха и към годините, в които D2 беше навсякъде. Дичо разказа, че с Кърнев живеели на три спирки с автобуса един от друг, а успехът дошъл с усещането, че песните им са станали част от града.

„В началото нямаше кола, в която през 2001 г. да не звучи „Ледено момиче“ или „Две следи“. Тогава усетих, че ни се е получило. И наистина като минавахме на „Орлов мост“ и покрай Софийския университет от почти всяка кола звучеше D2“, разказа Дичо.

Кърнев допълни, че в четири поредни години, освен турнетата, групата прекарвала цяло лято заедно и свирела в легендарен клуб на „Златни пясъци“.

„Нямаме тайни“, каза Димитър Кърнев.

Две десетилетия след раздялата D2 се връща към собствената си история - не като към затворена страница, а като към рана, която вече може да бъде разказана без премълчаване.

