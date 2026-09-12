D2 проговориха за раздялата: 5 приказки, една маса и край
Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
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Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
Той ще поглези гостите си и с пет вида домашна ракия
Малката Тина се появи на 12 юни
Дичо прави закуската вкъщи, а Карина се включва за обяда и вечерята
Кметът на Момчилград Сунай Хасан и председателят на общинския съвет Юмер Юсеин обявиха пълната си подкрепа за кампанията
Полуфиналът на 20 май ще е зашеметяващ, обещават от Нова
Шоуто започва на 25 февруари по Нова
Дичо с нова песен. Вчера той представи видеото на „Нощ и ден". Клипът е заснет на едно от най-екзотичните места в света, популярно още като „райската...
Дичо, който играе в "Бунтът на L" и "Пистолет, куфар и три смърдящи варела", пее на старта и на церемонията за закриването на "Златната липа" в Стара...
Тази седмица чаровният музикант ще направи ретроспекция на всичките си музикални вдъхновения и творения от 2006-та година насам. На 27.01., тази сряда...
Дичо и бандата му в пънк вихъра си
Звезди пускат в социалните мрежи семейни фотоси от екзотични дестинации Ваканцията продължава - куп родни и чуждоземни звезди се щракат по морета и о...
Аз съм като прероден примерно. Всичко е толкова истинско и ново.Пълно презареждане.. Велик момент. Така определи моментите след раждането на дъщеря му...
Снимка на Дичо как бута количката обиколи нета тези дни. Певецът с гордост разхожда мъничката си дъщеря Ариел, която се появи на бял свят на 5 март. П...
Първо дете зарадва музиканта Дичо. Приятелката му Карина, с която са заедно от 7 години, роди момиченце тази сутрин. "Амии.. да ви се похваля, най-н...
Дичо ще става татко. Самият той обяви радостната новина в предаването „Преди обед" по бТВ. Неговата приятелка Карина трябва да роди в началото на март...
София. Две от лошите момчета на българската музика обединиха сили в общ бунт. Дичо и 100 кила взривиха чисто нов мерцедес S-класа, протестирайки срещу...
"Плюс Фестивал" ще радва за първи път купонджиите в Пазарджик. От днес до 14 септември градът ще посрещне близо 80 любими изпълнители. Организаторите...
Варна. "Влюбена в живота" е озаглавен концертът на Йорданка Христова във Фестивалния и конгресен център във Варна на 10 юли. Спектакълът е със специал...
Музиканти и певци ще се вихрят цяло лято в Синеморец Искате ли да ви сготви звезда? Ако да - вашето място е хотел "Синьо лято" в Синеморец. Въртят го...