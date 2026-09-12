Всичко за Дичо

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Дичо пее на "Златната липа"

Дичо пее на "Златната липа"

Дичо, който играе в "Бунтът на L" и "Пистолет, куфар и три смърдящи варела", пее на старта и на церемонията за закриването на "Златната липа" в Стара...

25 май | 19:10
0 коментара
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Дичо храни Ариел с биберон

Дичо храни Ариел с биберон

Звезди пускат в социалните мрежи семейни фотоси от екзотични дестинации Ваканцията продължава - куп родни и чуждоземни звезди се щракат по морета и о...

19 август | 21:15
0 коментара
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Дичо: Аз съм като прероден

Дичо: Аз съм като прероден

Аз съм като прероден примерно. Всичко е толкова истинско и ново.Пълно презареждане.. Велик момент. Така определи моментите след раждането на дъщеря му...

04 април | 11:47
0 коментара
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Бебе зарадва Карина и Дичо

Бебе зарадва Карина и Дичо

Първо дете зарадва музиканта Дичо. Приятелката му Карина, с която са заедно от 7 години, роди момиченце тази сутрин. "Амии.. да ви се похваля, най-н...

05 март | 17:25
0 коментара
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Певецът Дичо ще става татко

Певецът Дичо ще става татко

Дичо ще става татко. Самият той обяви радостната новина в предаването „Преди обед" по бТВ. Неговата приятелка Карина трябва да роди в началото на март...

02 януари | 13:37
0 коментара
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Да ти сготви звезда

Да ти сготви звезда

Музиканти и певци ще се вихрят цяло лято в Синеморец Искате ли да ви сготви звезда? Ако да - вашето място е хотел "Синьо лято" в Синеморец. Въртят го...

26 юни | 17:10
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