Всичко за D2

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Графа и D2 спасяват Маги

Графа и D2 спасяват Маги

Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...

18 април | 12:55
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Стив за D2: Жестоки сте!

Стив за D2: Жестоки сте!

Разграбиха новия албум на нашите момчета като топъл хляб Момчетата от D2 за пореден път се представиха безупречно и вече могат да подгряват когото и...

22 май | 19:34
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D2 записват в покои на Тато

D2 записват в покои на Тато

Мария Илиева и рок динозавърът Слаш са гост вокали в новия албум на D2, разкриха момчетата от бандата. Те готвиха диска "Феникс" близо 4 години - с 10...

18 март | 21:25
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