D2 проговориха за раздялата: 5 приказки, една маса и край
Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
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Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, написа китаристът
Рокаджиите забиха космически саунд и хитове
Odd Crew и D2 ще направят най-високият концерт в Европа. На 30 юли двете български банди ще забият на връх Мусала - 2925 метра надморска височина. "Р...
Групата ще свири в Стара Загора, Севлиево, Велико Търново и Пловдив D2 продължават ударно пролетното си турне, което стартира в началото на март. Нов...
Стартът се дава на 11 март от Благоевград D2 обявиха първите три дати от пролетното си клубно турне. Те ще направят поредица от зашеметяващи изпълнен...
Митко Кърнев и компания забиват на 28 февруари в Лондон - в Scala от 19 и 30 часа
Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...
София. За втора поредна година предстои посрещането на July Morning на Витоша. На 30-ти юни срещу 1-ви юли тази година на Алеко ще забиват D2 & LaTiDa...
Разграбиха новия албум на нашите момчета като топъл хляб Момчетата от D2 за пореден път се представиха безупречно и вече могат да подгряват когото и...
София. От "София Mюзик Eнтърпрайсис" и Столичната община съобщиха за предприемането на специални мерки за концерта на Aerosmith в България. Стивън Тай...
Слаш: Преродих се, откакто съм в бандата "Аеросмит" избраха D2 за подгряваща банда на мегаконцерта им на 17 май на стадион "Локомотив". БГ рокаджиите...
Мария Илиева и рок динозавърът Слаш са гост вокали в новия албум на D2, разкриха момчетата от бандата. Те готвиха диска "Феникс" близо 4 години - с 10...
София. D2 ще представят новия си албум в края на март. Новината потвърдиха от бандата на страницата си във Facebook. Премиерата на "ФЕНИКС" ще се...
София. Поли Генова, D2, Криско, Лора Караджова и много други известни наши изпълнители ще се включат във второто издание на благотворителния фестивал...
Габрово. Големият български футболист и дългогодишен приятел и лице на тазгодишното издание на „Kamenitza Фен Купа" – Трифон Иванов, даде старта на по...
Габрово. Специално за последния регионален полуфинал от Kamenitza Фен Купа 2013, който ще се проведе този уикенд на стадион „Христо Ботев" в Габрово,...