Митко Кърнев от D2 загуби сестра си

Дни след като отпразнува рожедния си ден и стана на 52 години, Димитър Кърнев преживя непрежалима загуба.

"Големият приятел на нашето ваше BadRock Radio Митко Кърнев от “D2” загуби тези дни сестра си Милена. Тя също беше част от родния шоубизнес, организираше много концерти, беше приятел с много от музикантите", написа Ники Кънчев на сайта на радиото си.

Ето какво написа китаристът на родната ни супер успешна банда “D2”:

Мило сестриче!

Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук..

С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, и знам, че и отгоре, като небесна орлица ще бдиш над тях винаги.

Знам, и че те ще оправдаят всички твои усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци.

Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях.

Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.

За всички нейни, и наши общи приятели: ще я изпратим на осми януари, четвъртък, от 13 часа, в църквата “Света София”.

BadRock Radio ви кани да изпратите и вие Милена, ако успеете в този ден и час и поднася своите искрени съболезнования към Митко Кърнев и семейството му, пише още Кънчев, водещият на "Стани богат".

