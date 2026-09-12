Всичко за Д2

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Д2 с концерт на Мусала

Д2 с концерт на Мусала

Бандата Д2 готви единствен по рода си концерт – на връх Мусала. Това обявиха музикантите в ефира на Нова телевизия. Събитието ще се състои на 30 юли,...

10 юли | 12:10
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D2 пеят за бунта

D2 пеят за бунта

София. Момчетата ще представят новото си парче "Черна сутрин" в One More Cinema D2 са съпричастни с протестите от самото начало и това ги провокир...

12 юли | 21:40
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D2 търси млади банди

D2 търси млади банди

София. D2 стартират за пети път "Голямо междучасие". Конкурсът е отворен за училищни поп, рок и хип-хоп банди от цялата страна. Желаещите да участват...

20 май | 20:55
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