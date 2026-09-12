Митко Кърнев от D2 загуби сестра си
С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, написа китаристът
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С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, написа китаристът
Бандата Д2 готви единствен по рода си концерт – на връх Мусала. Това обявиха музикантите в ефира на Нова телевизия. Събитието ще се състои на 30 юли,...
Тренираме винг чун и в него виждаме музика! С годините се научих да връщам уловената риба, споделя китаристът Митко Кърнев D2 обявиха старта на поре...
Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, Димитър Кърнев и Деян Каменов – Дидо от „Д2" обявиха в ефира на бТВ старта на 8-ото издание н...
Варненски рок банди имат шанса да станат подгряващи изпълнители
Д2 представиха новото си видео към парчето "Черна сутрин"
София. Момчетата ще представят новото си парче "Черна сутрин" в One More Cinema D2 са съпричастни с протестите от самото начало и това ги провокир...
Сестрата на фронтмена на Д2 ще прави музикален театър
София. D2 стартират за пети път "Голямо междучасие". Конкурсът е отворен за училищни поп, рок и хип-хоп банди от цялата страна. Желаещите да участват...