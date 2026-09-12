D2 проговориха за раздялата: 5 приказки, една маса и край
Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
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Дичо и Кърнев признаха за гняв, спад, болни отношения и песни в новия албум, посветени на тяхната история
С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, написа китаристът
Той беше истински водач, категоричен е Станислав Сланев
Двама запалени рок фенове познаха бързо момчето от снимката. Но до този час се оказаха и единствените с верен отговор. Да, това е Митко Кърнев от Д2,...
Тази неделя музикантите ще заемат необичайно място за рок бар - пред сцената. Причината е, че ще влязат в ролята на жури, което ще селектира най-добри...
С момчетата от D2 са винаги готови за мускетарски подвизи Димитър Кърнев, перпетуум мобилето на D2, е левичар, колекционер на марки, който се влюбил...