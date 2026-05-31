Франко Неро посади липа в Стара Загора

Франко Неро, който е специалният гост на тазгодишния фестивал „Златната липа“ в Стара Загора, посади своя фиданка в Алеята на славата пред Операта. Предишната вечер световният актьор, белязал цели епохи в седмото изкуство с 250 роли, прие голямата награда от основателя на престижния форум Магдалена Ралчева. Със статуетката в ръка Неро, вдъхновил поколения артисти и зрители, благодари за признанието и сподели, че киното ще продължи да съществува, докато хората продължат да мечтаят. „Киното означава свобода“, беше категоричен той.

XIII-ото издание на международния фестивал за ново европейско кино беше открит с тържествена церемония под овациите на зрители и гости. Празнично дефиле под звуците на Военния духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада с диригент капитан Цветомир Василев и мажоретен състав от Центъра за развитие на личностното развитие белязаха бляскавия старт. Негово Преосвещенство Маркианополския епископ Богослов – викарен епископ на Старозагорската епархия, отслужи тържествен водосвет заедно със свещеници от Старозагорската света митрополия. „Мястото на „Златната липа“ е именно тук, в Стара Загора. Град с хилядолетна история и културни традиции“, заяви Магдалена Ралчева. Зам.-кметът Радостин Танев акцентира върху значимостта на присъствието на Франко Неро в Стара Загора: „Вашето име е символ на талант, професионализъм и всеотдайност към киното, вие оставяте трайна следа в историята му.“

Конкурсната програма и съпътстващите събития продължават в Стара Загора до трети юни. Петчленно международно жури ще оценява претендентите за отличията на „Златната липа“.

