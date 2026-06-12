Франко Неро посади липа в Стара Загора
Киното означава свобода, каза световният артист, който гостува на международния филмов фестивал
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Киното означава свобода, каза световният артист, който гостува на международния филмов фестивал
Световноизвестният актьор ще получи наградата за цялостен принос в киното
Посланието на фестивала тази година цели да обърне погледа ни към нашата душевност
Световният кино ас гостува на кино фестивала „Любовта е лудост“
Актьорът влиза в "Човекът, който нарисува Господ"
Сред хитовите ястия в ресторанта са питките, прясно изпечените кифли и баклава с локум
Млад, талантлив и работлив сънародник иска да показва автентични национални носии по света. Патриотизмът му е от чиста проба. "Нашето историческо насл...
Франко Неро остава един от най-големите класици в световното кино
Събралият няколко международни отличия "Урок" днес имаше премиера и в родинатаИталианският ас се среща в понеделник с фенове в Дома на киното, после...
Световноизвестният актьор представя "Децата на Маам", където играе цар Ирод Франко Неро, един от най-великите чаровници в седмото изкуство, идва за Ф...
Франко Неро беше и остава един от световните секссимволи в киното