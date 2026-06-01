100 години Мерилин не стигат! Буквално е зашита в емблематичната бяла рокля

Мерилин Монро е родена като Норма Джийн Мортънсън в Лос Анджелис на 1 юни 1926 г.



Тя е имала много трудно детство. Местила се е от един приемен дом в друг и почти навсякъде е имала травмиращи преживявания. Те включвали и сексуално насилие, заради което невръстното тогава момиче започнало и да заеква.



Мерилин се омъжва за първи път още на 16 години за Артър Милър. Личният ѝ живот е възприеман като твърде скандален за времето си и постоянно е във фокуса на медийното внимание. Тя се бори със злоупотребата с наркотични вещества, с депресия и тревожност. Няма деца въпреки силното си желание за такива.



Носителка е на две награди „Златен глобус“ и е номинирана за две награди БАФТА“. От 1960 г. има звезда на Холивудската алея на славата.



Умира на 36 години от свръхдоза барбитурати в дома си, в Лос Анджелис, на 5 август 1962 г. Въпреки че смъртта е обявена като вероятно самоубийство, множество конспиративни теории го отричат.

Десетилетия след смъртта си Мерилин Монро остава една от най-обсъжданите личности в историята на Холивуд. Зад емблематичната усмивка, платиненорусата коса и сексапила обаче се крият малко известни факти, които разкриват съвсем различна страна от живота ѝ.

Гласът, който покори Холивуд

Характерният чувствен и леко дихателен глас на Монро всъщност не е бил естествен. Както споменахме, актрисата страдала от заекване още от детството си и специалист я научил да говори по този специфичен начин, за да прикрие проблема. В последния си филм Something's Got to Give заекването отново се проявява, което сериозно затруднява работата ѝ. Малко по-късно студиото я освобождава от продукцията.

Монро е можела да бъде Холи Голайтли

Малцина знаят, че авторът Труман Капоти е искал именно Монро за главната роля в "Закуска в Тифани". Актрисата обаче отказва, след като нейният актьорски наставник я съветва да не играе героиня с подобна репутация. Ролята в крайна сметка отива при Одри Хепбърн и се превръща в една от най-емблематичните в киното.

Роклята, в която е била буквално зашита

През 1962 г., когато изпява прочутото „Happy Birthday, Mr. President“ на президента Джон Ф. Кенеди, Монро носи легендарна рокля, обсипана с кристали. Тя е толкова тясна, че дизайнерите буквално я зашиват в нея непосредствено преди появата ѝ на сцената. По-късно роклята е продадена на търг за рекордните 1,26 милиона долара.

Звезди плащат цяло състояние за нейни вещи

През годините вещи на Монро се превръщат в истински съкровища за колекционерите. Марая Кери купува нейното бяло пиано за над 660 000 долара. Томи Хилфигър придобива дънките ѝ от филма River of No Return, както и ботуши от The Misfits, които по-късно подарява на Деми Мур. През 2022 г. пък Ким Кардашиян предизвика бурни реакции, появявайки се с легендарната рокля на Монро на бала Мет Гала.

Хю Хефнър никога не я среща

Въпреки че Монро се появява на корицата на първото издание на Playboy през 1953 г., основателят му Хю Хефнър никога не се запознава лично с нея. По-късно той купува място в криптата непосредствено до нейната, заявявайки, че така ще прекара вечността до най-голямата звезда на списанието.

Мистерията около смъртта ѝ продължава

Официалната версия гласи, че Монро умира през 1962 г. вследствие на вероятно самоубийство, свързано със свръхдоза барбитурати. Години по-късно обаче журналистически разследвания поставят под въпрос част от официалната хронология. Според свидетелства на хора, участвали в транспортирането ѝ, актрисата е била все още жива, когато линейката пристига, и е починала по пътя към болницата. Тази версия поражда нови въпроси около една от най-големите мистерии в историята на Холивуд.



