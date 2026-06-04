Легендарен български актьор казва сбогом!

Легендарният актьор Васил Михайлов днес се завръща на театралната сцена.

Той ще влезе в ролята на Дон Жуан в спектакъла на Анатолий Крим „Завещанието на целомъдрения женкар”, под режисурата на проф. Ивайло Христов.

Представлението се играе днес от 19 часа в Театъра на Българска армия.

Участието в постановката на 88-годишния Васил Михайлов стана повод да тръгне слух, че той се завръща на сцената.

Всъщност преди месец Васил Михайлов разкри пред “България Днес”, че през юни ще е прощалното му представление. Тогава той не разкри повече подробности около бенефиса освен, че ще е със спектакъла “Завещанието на целомъдрения женкар”.

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