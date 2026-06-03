Световни легенди обещават 10 безсънни нощи в Банско

От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в джаз столицата на България. В продължение на десет дни и десет фестивални вечери градът под Тодорка ще събере на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена.

Фестивалът е много повече от поредица концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ всеки ден ще предлага срещи с музиката, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от България и чужбина.

Големите имена на сцената

Сред най-очакваните гости тази година са Били Кобъм – легендарният барабанист и символ на джаз фюжъна, Морган Джеймс – американската вокална сензация със завладяващ соул глас. Авишай Коен е харизматичният израелски тромпетист с революционен проект, а Тим Гарланд – британският саксофонист и носител на награда "Грами".

Програмата

На 31 юли фестивалът ще бъде открит от Били Кобъм и Billy Cobham's Time Machine като част от голямото му европейско турне. Музикантът, участвал в исторически записи на Майлс Дейвис, продължава да бъде символ на енергия и виртуозност.

На 3 август сцената ще завладее Морган Джеймс, определяна от The New York Times като „феноменален талант“. В Банско тя ще представи проекта си „Soul Remains the Same“, превръщайки класически рок хитове в джаз преживяване.

Финалът на 9 август е поверен на Авишай Коен и Big Vicious. Проектът съчетава джаз, рок, електроника и трип-хоп в необикновен музикален език.

На сцената ще се качат още Чико Фрийман, Антонио Фарао, Морди Фербер, DJABE и едни от най-добрите български джаз музиканти. Пакетни и индивидуални билети за седящите места вече са в продажба в Eventim, а достъпът до правостоящата зона остава свободен.

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