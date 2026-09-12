Всичко за Джаз Фестивал

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Три дни еуфория с A to JazZ

Три дни еуфория с A to JazZ

Еуфория. В големи дози. При това изпитана от най-големите имена в съвременната джаз музика. Такова чувство предизвика гледката на десетки хиляди пред...

04 юли | 15:50
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A to jazZ за шести път в София

A to jazZ за шести път в София

Един от най-обичаните и свежи джаз фестивали ще се проведе от 1 до 3 юли в Южен парк 2 Фестивалът, който няколко поредни години радва столичани и при...

16 май | 12:28
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Време за джаз в Банско

Време за джаз в Банско

От петък полите на Пирин отново ще бъдат огласени от джаз. По традиция, вече 17-а година, в Банско започва фестивалът за класна музика, който е от 8 д...

07 август | 18:50
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