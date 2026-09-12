Световни легенди обещават 10 безсънни нощи в Банско
Магията на джаза се завръща
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Магията на джаза се завръща
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата
Предстои и опера фест на 27-28 август
Публиката на джаз фестивала аплодира дълго гранд дамата
Концертите от 6 до 10 август ще се посещават безплатно благодарение на най-голямата българска банка
Еуфория. В големи дози. При това изпитана от най-големите имена в съвременната джаз музика. Такова чувство предизвика гледката на десетки хиляди пред...
DIANNE REEVES
Невероятна джаз вечер ще могат да преживеят гостите на Албена, които на 7 юли изберат за вечеря ресторант „Синьо небе", разположен на 17-ия етаж в хот...
Vintage Garden базар и специални джазови изкушения са част от тазгодишното издание на фестивала Шестото издание на A to JazZ е все по-близо, а причин...
Концертът на звездата на тазгодишния джаз-фестивал в Града на липите - американският китарист Кърт Розенвинкел, започна минути преди официалното отк...
Един от най-обичаните и свежи джаз фестивали ще се проведе от 1 до 3 юли в Южен парк 2 Фестивалът, който няколко поредни години радва столичани и при...
Джаз фестивалът в Банско се радва на огромен интерес от меломаните. Любители на музикалния жанр от страната и чужбина куфеят всяка вечер, без да ги пр...
Иван Лечев с "Дърти пърчес" завършиха купона в полунощ Публиката полудя по перкусиите на Клаудио Крон до Бразил и танцьорките от "Амазония Бразилски...
Легендарният Шели Берг стана кръстник на 13-годишния пианист от Русе Николай Димитров Оригиналните "Мънго Джери блус бенд" вдигнаха градуса на купона...
Опровергахме всички скептици, казва създателят на джаз фестивала в Банско Джаз в Банско. Преди двадесетина години тази идея звучи, меко казано, стран...
Нигерийката Ийока се превърна в сензацията на четвъртата вечер от джаз феста в Банско. Чаровничката, която прави впечатляваща кариера в САЩ и е опреде...
От петък полите на Пирин отново ще бъдат огласени от джаз. По традиция, вече 17-а година, в Банско започва фестивалът за класна музика, който е от 8 д...
Белослава изправи на крака площада в село Лозенец в петък вечерта. За час тя показа блестяща вокална техника, безспорен артистичен талант и уникална с...
Банско. Международният джаз фестивал в Банско ще се състои от 8 до 13 август за 17-и път. Зрители и фенове на джаз музиката ще могат да се насладят бе...
Тито Париш е от виртуозите на етно джаза