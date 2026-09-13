Нов дует в Театър "София"
Михаил Милчев и Елеонора Иванова започнаха репетиции на „Уроци“
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Михаил Милчев и Елеонора Иванова започнаха репетиции на „Уроци“
Премиерният спектакъл на театър „София“ е за жените, които винаги изненадват
Дървеното човече лудува в театър „София“
Звезди от сцената и екрана в драматизираната версия на италианския кинохит
147 зрители аплодират „Няма да платим, няма да платим“ на откритата сцена пред театър „София“
Спектакълът ще се играе на 1 и 25 юли
Симона Халачева и Юлиан Рачков са зрелищна двойка в „Апетит за череши“
"Роня, дъщерята на разбойника" е новата премиера в театър "София". Прочутата героиня на Астрид Линдгрен оживява на сцената във версията на Катя Петров...
"Страхотни сладури сте, напълнихте ми душата", беше първото споделено мнение от зрителка след представлението "Ние сме вечни!" от Кирил Буховски, спеч...
Ириней Константинов - топактьор и директор на театър "София"