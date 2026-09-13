Всичко за Театър "софия"

Следете всички новини, анализи и коментари за Театър "софия". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество
Роня влезе в театър "София"

Роня влезе в театър "София"

"Роня, дъщерята на разбойника" е новата премиера в театър "София". Прочутата героиня на Астрид Линдгрен оживява на сцената във версията на Катя Петров...

31 януари | 20:25
0 коментара
4359
Овации за "Ние сме вечни!"

Овации за "Ние сме вечни!"

"Страхотни сладури сте, напълнихте ми душата", беше първото споделено мнение от зрителка след представлението "Ние сме вечни!" от Кирил Буховски, спеч...

18 октомври | 18:00
0 коментара
7819