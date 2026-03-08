Българин и шведи правят балкански джем сешън в Бургас и София

Нашумелият оркестър „Леле Леле“ от Стокхолм ще вдигне адреналина в Бургас на 17 март в театър „Адриана Будевска“ и в столицата на 19 март в София лайв клуб. Шоуто е от първото издание на „Балкански джем сешън“, който се провежда с подкрепата на Плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз. Концертите са със свободен вход до изчерпване на местата.

Горан Брегович нарича оркестър „Леле Леле“ „скандинавска сензация“, а създателят на групата Михаил Динчев - „мултиинструменталист, който от всичко може да направи шоу във всеки стил и жанр“. Групата базира своята музика на неравноделните ритми, виртуозните сола и жива връзка с публиката. „Оркестър „Леле Леле“ е празник за зрителите, които се превръщат в участници чрез танц, пеене и споделена емоция“, пишат скандинавските медии.

През годините оркестърът изнася концерти в Швеция и цяла Европа, като кани и гост - музиканти от Балканите и Близкия изток. Формацията стои и зад популярните балкански джем сешъни „Aide Айде!“, културен мост между Скандинавия и Балканите. До дни ще стане ясно кои български певци и музиканти ще бъдат специални гости в Бургас и София.

Създател на оркестъра е българинът Михаил Динчев, който е музикант, изпълнител и педагог. Той живее и твори в Стокхолм. Роден във Видин, той израства с любов към българския фолклор и посвещава професионалния си път на съхраняването и популяризирането на традиционната народна музика. Завършва Академия за музика, танц и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, а по-късно продължава обучението си по ритмика в Кралски музикален колеж в Стокхолм. Основният му инструмент е българската тамбура - емблематичен струнен инструмент с ярък и разпознаваем звук. Освен като инструменталист, Михаил Денчев се изявява и като певец и перкусионист, умело съчетавайки традиционното звучене с модерна сценична чувствителност. Той е съосновател и двигател на Оркестъра „Леле Леле“ - формация, създадена през 2003 г., съчетаваща автентични фолклорни традиции с модерно звучене, импровизация и завладяваща сценична енергия. Другите участници в „Леле Леле“ са Кай Сундквист - кларинет, Джон Рунефелт - акордеон, Стиан Гримстад - туба, Моа Даниелсон - тъпан.

