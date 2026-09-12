Аня Пенчева с разтърсваща изповед след смъртта на Юлиана Караньотова
Актрисата разкри неподозирани подробности за отношенията между нея, Ивайло Караньотов и неговата бивша съпруга
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Актрисата разкри неподозирани подробности за отношенията между нея, Ивайло Караньотов и неговата бивша съпруга
Ангел Караньотов се възстанови след ужасяваща каскада в Банкок
Повод за коментара му стана изказване на актрисата Аня Пенчева
Ангел Караньотов и половинката му Ива Русинова официално си казват ДА
Култовата водеща разказва повече за живота си с Аня Пенчева и Сашо Диков
Всичко се крие в една ключова дума, казва водещата
„Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари
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Актрисата с любопитен коментар за дъщеря си
Звездата на Народния театър лети в поредния си филм и става чистачка в нов спектакъл
Звездата от Народния театър е актриса в поредния филм на Илия Костов
20 от тях ще могат да й се наслаждават без пари
Как реяагира нейният съпруг Ивайло Караньотов
Тя смята, че животът е кратък, за да чакаме от човек да прави само това, което трябва да прави
Звездата е горещ почитател на топ дизайнера Емил Спасов
Турската звезда Берк Октай излиза на 17 декември с Азис и Аня, Виктор Калев и компания
Звездата винаги изглежда перфектно без болки и жертви
Тя и Георги Ангелов са романтичен дует в „Опасна комедия“
Важното е дали ще посееш мечта или ще насадиш страх, коментира звездата от Народния театър