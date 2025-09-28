Аня Пенчева го удари на каскади и изненади

Темпераментът на Аня Пенчева няма почивен ден. Страстта й към творчески експерименти – също. Звездата от Народния театър дори полетя заради снимките на поредния си филм – тя е капризна актриса в съвременната екранна история на Илия Костов „В очакване на Ал Бано“. Аня нито за миг не се поколеба пред възможността да се рее из въздуха, разказват колегите й. Тя е в отлична форма, а мускулите й са тренирани и благодарение на редовните планински преходи, които всеки уикенд правят със съпруга й. Като републикански и балкански шампион по лека атлетика и участник в европейски състезания и олимпийски игри, бизнесменът Ивайло Караньотов е безкомпромисен, става ли дума за каляване на физиката и психиката.

Опитът за летене на Аня Пенчева

Героинята на Пенчева във „В очакване на Ал Бано“ е в обкръжението на група ухажващи я мъже - Добромир Манев, Робърт Янакиев, Румен Угрински, Даниел Владимиров, Велизар Величков-Визо, Руслан Мъйнов. Сред многото изненади в лентата е присъствието на дългогодишния водещ в БНТ Емил Розов – в ролята на оператора.

Актрисата със Стоян Пепеланов, който играе охранителят Сталин

Комедийната драма, най-модерният жанр в момента, естествено, препраща към култовата пиеса на Бекет „В очакване на Годо“, модел за безвремие и безперспектива. Състояния, от които нацията ни нито желае, нито може да излезе. Илия Костов е доказан майстор в дисекцията на нищоправенето в българския социум. Той отново по неповторим начин ще разкрие някои от основните характеристики на съвременния сънародник, който не знае на къде отива, но постоянно се надява, че спасението ще дойде отнякъде без труд и жертви.

Чистачката Благовеста в „Код жълто“

На 2 октомври Аня Пенчева ще се развихри за премиерата на спектакъла “Код жълто”, където е чистачката Благовеста. Постановката е на Яна Титова, продуцент е Захари Бахаров, един от собствениците на “Артвент”. В дамската компания са още Весела Бабинова, Анелия Луцинова и Екатерина Лазаревска. Страстите, естествено, се разгарят около дебата за войната между половете. Не е тайна, че Аня Пенчева може да изиграе всичко, не само заради визията си на холивудска знаменитост и понякога въпреки нея.

