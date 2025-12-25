Евгени Генчев и Степан Хаусер се прегърнаха в Арената

Майсторът на струните Степан Хаусер прегърна стария си приятел Евгени Генчев преди концерта в Арената. От компанията им отсъстваше само Лука Шулич, другият виолончелист от 2Cellos. Известният пианист не само е състудент с хърватина и словенеца в Лондон, той е и любимият им сценичен партньор.

Евгени Генчев и Лука Шулич преди време направиха шеметно европейско турне на специално избрани елегантни локации пред ексклузивна публика - в градините на кралския дворец в Pedralbes в Барселона, в Parco delle Rose в италианското градче Градо в Триесткия залив, в Piazza SS Annunziata във Флоренция, в Античния в Пловдив и в Летния театър във Варна. Свирят изумително в дует – не само класики, а и Nirvana, Queen, Led Zeppelin, Metallica, Sia, Linkin Park, както и много емоционалните парчета от култовите филми „Роди се звезда“, „Ново кино „Парадизо“ и „Амели Пулен“, аранжирани за виолончело и пиано. Неслучайно Лука Шулич преди броени часове качи видео с Евгени.

На някои от представленията им гостува и провокативният Степан Хаусер. „Човече, как е животът в София? Със сигурност е по-добре от Лондон?!“, пошегува се сега той в Арената, докато разказваше пред журналисти, че с българина са близки почти от деца.

Евгени Генчев и продуцентът Кирил Кирилов, който вече владее и музикалния пазар, аплодираха невероятните изпълнения на Степан Хаусер в София. Самият Евгени има още няколко горещи ангажимента до края на годината – на 26 и 27 декември се развихря в главната роля на романтичната комедия „Белла донна“ в „Сълза и смях“, а на 26 декември пак на същата сцена е „Валсът на розите“, абсолютно хитовият му музикален спектакъл, в който блестят още Мариус Куркински и звездите на националния балет Марта Петкова и Никола Хаджитанев.

