Кой ще дирижира Виенската филхармония на 1 януари

Отиващата си 2025-та бе обявена за година на Йохан Щраус син. 200-годишнината от рождението на краля на валса бе отбелязано с многобройни музикални събития, изложби, балове. Но дори и след "Годината на Щраус" шедьоврите му продължават да звучат на всеки първи януари. Традиционно програмата на прочутия Новогодишен концерт на Виенската филхармония е предимно от творби на композиторите от семейство Щраус – Йохан Щраус баща, Йохан Щраус син, Йозеф Щраус, Едуард Щраус. Едно от задължителните произведения е шедьовърът "На хубавия син Дунав". Миналата година имаше и една премиера - за първи път в 84-годишна история на Новогодишния концерт прозвуча произведение от жена композитор, на австрийката Констанце Гайгер (1835-1890).

Сега музикантите ще изпълнят произведения на две жени. Първата е австрийската диригентка и композиторка Йозефине Вайнлих, която основава първия женски струнен оркестър в Европа през 60-те години на 19 век. На предстоящия концерт ще прозвучи и "Валс на дъгата" от Флорънс Прайс (1887–1953), първата афроамериканка, получила признание като класически композитор в Съединените щати.

Новогодишният концерт се провежда в Музикферайн, центъра на класическата музика във Виена. Голямата зала е наричана още Златната зала. Тя се смята не само за една от най-красивите, но и за една от залите с най-добра акустика в света. Построена е по модел на антична архитектура, известна е и със своята бляскава и богата флорална украса, която се сменя всяка година. Цветята са ключов елемент от атмосферата, превръщайки Златната зала в истински оазис. Колони, кариатиди и релефи по фронтоните създават усещането, че тук е построен истински храм на музиката.

Концертът се излъчва по телевизията и стрийминг платформи в повече от 150 страни и е гледан от над 50 милиона зрители. Излъчва се на живо на площада пред Виенското колело в Пратера. През 2026 г. и Музеят за приложни изкуства (MAK) също кани желаещите на прожекция на концерта. А за да присъствате на концерта във Виена, ви е необходима и доза късмет, защото всяка година поради голямото търсене билети за следващата се купуват чрез томбола на уебсайта на Виенската филхармония в периода от 1 до 28 февруари.

На 1 януари 2026 година за първи път на диригентския пулт ще застане канадецът Яник Незе-Сеген, който е представител на по-младото поколение. Той е музикален директор на Метрополитън опера в Ню Йорк и на Филаделфийския оркестър. Творческото сътрудничество между Яник Незе-Сеген и Виенската филхармония започва през 2010 г. по време на Седмицата на Моцарт в Залцбург.

