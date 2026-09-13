Кой ще дирижира Виенската филхармония на 1 януари
50 милиона меломани ще гледат традиционния концерт от Златната зала
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50 милиона меломани ще гледат традиционния концерт от Златната зала
Започна монтажът й
Вижте каква е тя
Цените на билетите за новогодишния концерт започват от 20 евро и стигат до 1090
Очакват 30 000 души на площада, шоуто ще продължи до 1 часа на 1 януари
София. От събота се въвежда временна организация на движението във връзка с провеждането на празничен Новогодишен концерт „Сцена под звездите" на площ...