Уникална 3D LED сцена за новогодишния концерт във Варна

В морската ни столица Варна ще посрещнат новата година с уникална за България 3D LED сцена на централния площад „Независимост“. Започна и монтажът й.

Над 100 квадратни метра LED екрани ще създадат уникалния 3D–ефект по време на празничния концерт „Заедно в новогодишната нощ“. Сцената е проектирана така, че да може да се наблюдава от голямо разстояние, тъй като интересът към празничния концерт е голям и на площада се очакват хиляди варненци.

Изграждането на съоръжението ще продължи 4 дни, като най-напред ще се издигнат металната конструкция и сцената, а след това ще се монтират осветлението и озвучителната техника.

Звездата на тазгодишното шоу е популярният дует C-Block, който ще представи за първи път пред варненската публика хитовете си от края на 90-те Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и др. Преобладаваща част от програмата са варненските артисти. Сред участниците са певицата Виктория Георгиева /Victoria/, представила страната ни в изданието на „Евровизия“ през 2021 година; финалистите от телевизионните музикални формати „Гласът на България“ Тино и Александър Петров.

На сцената ще излязат още Стенли и неговите музиканти, които ще изпълнят незабравимите песни на група „Тангра“. Варненци ще видят и Симона Петрова – MONA от „България търси талант“, която ще заплени публиката с магията на фолклора, заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Варна“. Водещи на събитието ще бъдат певицата Надежда Петрова /NADIA/ и актьорът Емил Христов.

Празничната програма ще започне в 22:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 2:00 ч. на 1 януари.

