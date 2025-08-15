С авторския си музикално-театрален спектакъл, озаглавен „Танцът Живот“, българската певица, композитор и продуцент Диана Дафова ще зарадва старозагорската публика на 1 септември. Началният час на зрелищното представление е 19.00, а мястото - Културен център „Стара Загора“. Входът е свободен!

Любопитният момент е, че Диана Дафова ще изиграе 7 роли с 3D изображение на личен аватар в своя авторски музикално-театрален спектакъл. 7-те образа, в които певицата ще се превъплъти, съчетават музикални изпълнения на 17 езика с артистично поднесен текст, интригуваща драматургична линия, хореография, оригинални костюми и специални ефекти

„Това е вълнуващо пътешествие на сетивата, което ни пренася на четири континента“, описа спектакъла самата певица. „Личните житейски преживявания и проникновения се разгръщат към общочовешките ценности, които са забравени в съвременната динамика на живота. Те оживяват в реални образи. Времето, в което живеем, е изпълнено с изпитания, несигурност, агресия, страхове и отчуждение, затова всеки има нужда от тези послания“, разказа още Диана Дафова.

Иновативно приложение „Вътрешен глас“ с 3D изображение на личен аватар партнират в необичаен и изненадващ сеанс. Отваря се портал, водещ към 7 стаи, а ключът за всяка от тях е в чистите сърца.

Какво още ще видят зрителите на 1 септември? Креативната, нова и различна форма на сценично изкуство в спектакъла „Танцът Живот“ предлага разнообразие и богата картина на обединени в обща цел умения. Атрактивната сценична визия и мултимедия приковават вниманието, забавляват, но и провокират по-дълбоките нива на съзнанието като променят нагласите.

Диана Дафова е композитор, изпълнител и продуцент с успешна кариера в България и в чужбина и уникален музикален стил. Тя е първият европейски изпълнител, официален гост на НАСА, а песента ѝ „Аадия“ излетя в Космоса със совалката „Колумбия“.

Певицата е носител на много престижни награди и отличия, между които и „Златно Реми“ от 43-тото издание на едноименния международен фестивал в САЩ за концерта си в Лас Вегас „Един свят в песен“.

От години е официален представител на ООН в различни благотворителни каузи, за което получава медал „60 години ООН“.

„Танцът Живот“ е създаден от творчески екип: Диана Дафова - автор и изпълнител, Борис Радев - режисьор, Боряна Сечанова - хореография, Чавдар Варийски - 3D и видео постпродукция, Гергана Апостолова - костюми.

