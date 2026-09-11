Диана Дафова ще изиграе 7 роли
Певицата кани феновете си на „Танцът Живот“ на 1 септември в Стара Загора
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Певицата кани феновете си на „Танцът Живот“ на 1 септември в Стара Загора
"Св. Иван Рилски" разполага с нова 3D технология
Все още текат изследвания
Тя е достъпна за всеки, който има смартфон.
Отпечатан е от четири робота само за шест месеца
Ракетата е създадена от американска стартъп компания
Проектът е на стойност 57,2 милиона долара
Община Несебър представи на заключителна пресконференция поредния си успешно реализиран проект - № BSB867 "Черноморски портал за археология, история и...
Toва може да е стъпка към революция за 3D органите
Средата, в която ще взаимодействате с други хора, ще е под тотален контрол
Първият у нас 3D мапинг ресторантски комплекс "Атлас", чийто собственик е българската фирма "Хорека Пловдив" ЕООД, отваря врати в Града под тепетата....
Рисунка на русалка изпълнена по метода на 3D живописта се появи на входа на Морската градина във Варна. Творбата е част от Международен 3D арт фестива...
Холограмата на Марая Кери (вляво) в дует с Уитни Хюстън - в изпълнение на Поли Генова
Една четвърт от сградите ще бъдат изградени по новата технология Китайци предлагат конструкции, които издържат на 9-а степен по Рихтер Първата сград...
Уникален по рода си фестивал с 3D рисунки се провежда от днес до неделя (29 май) в старозагорското село Могилово, съобщава Нова телевизия. Началото на...
От анимационната 3D комедия "Angry Birds: Филмът" зрителите най-накрая ще разберат защо птиците са толкова ядосани. Лентата ни отвежда на остров, насе...
3D принтер на колела ще може да запълва дупки в плоска повърхност. Изобретението е на учени от Харвардския университет. Устройството е дълго 65 санти...
Спектакъла открива програмата за честване 830- годишнината от въстанието на Асен и Петър и възстановяването на българската държава Ново 3D шоу ще е...
Вашингтон. Американският Институт за кративни технологии създаде 3D портрет на президента на САЩ БАрак Обама. Така той става първият държавен глава с...
Първият Международен 3D Арт фестивал ще бъде открит в Благоевград утре. Фестът ще продължи до 30 септември. В областния център ще бъдат изрисувани 3D...