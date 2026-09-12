Диана Дафова ще изиграе 7 роли
Певицата кани феновете си на „Танцът Живот“ на 1 септември в Стара Загора
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Певицата кани феновете си на „Танцът Живот“ на 1 септември в Стара Загора
Поп звездата изповядва болката си в моноспектакъл
Певицата се изповяда в нов моноспектакъл
Звездата изпълнява молитвата на езика гуджарати
"Полетът на "Аадия" в Космоса беше подарък на съдбата. Записах макси сингъла "Звуци на земята" в Холандия. "Аадия" беше първата песен. И впрочем означ...