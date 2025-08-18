Удря ни двойна магнитна буря. Последствията

Мощна двойна магнитна буря удря земята утре, 19 август 2025 г., и в сряда, 20 август.

От днес до 24 август 2025 г. ще има два дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent стойността на Кр индекса ще бъде най-висока на 19 август, когато ще е със стойност 5.

По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ се очакват два дни със силно повишена геомагнитна активност.

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник стойността на Кр индекса ще е 5. Това е над средната по сила геомагнитна активност и е възможно да предизвика възникването на здравословни неразположения у метеочувствителните хора.

В сряда магнитната буря ще е с Кр индекс 4.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com