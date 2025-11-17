Това ли е краят? Разкриха зловещи пророчества на Нострадамус

Докато се сбогуваме с 2025 г., ни обзема чувство на ужас, тъй като едно от „най-известните“ пророчества на Нострадамус за падението на човечеството може потенциално да се сбъдне.

Нострадамус, френски астролог и известен „гадател“ според „Британика“, намекнал за началото на конфликт в Англия, падането на метеор на Земята и възхода на водач, живеещ във водата. History Channel го нарече „Най-известният гадател“, който предвидил катастрофални събития, развиващи се през последното тримесечие на 2025 г.

Интересното е, че той предсказва и „края на дълга война“, което мнозина интерпретират като войната между Русия и Украйна. Нострадамус е написал: „Чрез дълга война цялата армия се изтощава, така че не намират пари за войниците; вместо злато или сребро, те ще стигнат до кожа, галска мед и полумесец“.

Нострадамус зловещо е написал: „Когато тези от земите на Европа видят Англия да установява трона си зад нейните флангове, ще има жестоки войни“, съобщава Mirror. Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че ще се издигнат врагове отвътре и отвън. Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето“.

Макар че предстоящата война е достатъчна, за да провали плановете за Нова година, има и друга причина да се отложат празненствата. Според Нострадамус, астероид ще удари Земята и ще унищожи живота, какъвто го познаваме. „От Космоса ще се издигне огнено кълбо, предвестник на съдбата, моли светът. Наука и съдба в космически танц, съдбата на Земята, втори шанс“, е написал той, съобщава Penn Live, предава "Телеграф".

В политически план известният астролог предсказва, че „великите сили ще се сблъскат“, което накара някои да бият тревога за потенциална ядрена криза. Освен това той предсказа спад във влиянието на утвърдените западни държави и възхода на нови световни сили.

