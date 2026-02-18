Рисуваше хората, които живеят на глас: защо критиците отричаха "пикантните" картини на Берил Кук

Весели, кичозни, закачливи, дори леко неприлични – така бяха определяни платната на Берил Кук. Обожавана от британската публика и пренебрегвана от художествения елит, тя се превръща в парадокс на съвременното изкуство. Сто години след рождението ѝ нова мащабна изложба настоява: време е за радикална преоценка.

По всички показатели кариерата на Берил Кук е впечатляваща. Самоука художничка, тя хваща четката едва в края на 30-те си години, а първата ѝ изложба е, когато е на 49. Когато умира през 2008 г. на 81-годишна възраст, вече е създала над 500 произведения и е сред най-популярните артисти във Великобритания.

Творчеството ѝ не просто е плодотворно – то е навсякъде. Всеки, израснал във Великобритания през последните 50 години, е виждал нейните картини. Може би не в галерия, но върху поздравителни картички, кухненски кърпи, репродукции, календари, пощенски марки и дори подложки за чаши. Героите ѝ се появяват и в анимационния сериал на BBC Bosom Pals. Емблематичните ѝ фигури – обикновени хора от работническата класа, често жени с пищни форми – са разпознаваеми от пръв поглед. И винаги се забавляват: в пъбове и кафенета, на плажа, на караоке вечер, в бинго залата.

И все пак, въпреки комерсиалния успех, Берил Кук дълго остава встрани от институционалното признание. Наричана „весела“, „кичозна“, „палаво неприлична“, тя е приемана като развлекателна, но не и сериозна. Когато критиците се заемат с нея, тонът често е унищожителен. Покойният изкуствовед Брайън Сюъл заявява, че в творбите ѝ има „вид вулгарност, която няма нищо общо с изкуството“.

Големите британски галерии също ѝ обръщат гръб. Бившият директор на Тейт, Никълъс Серота, по сведения казва: „В Тейт Модърн няма да има Берил Кук“. И до днес галерията не притежава нейни произведения, макар две нейни картини да участват в изложбата Rude Britannia през 2010 г. в Tate Britain.

Сега обаче изложбата „Beryl Cook: Pride and Joy“ в The Box в Плимут – родния ѝ град – се стреми да промени това. Това е най-голямата ретроспектива досега – над 80 картини, рядко показвани скулптури и текстил, както и личен архив от хиляди фотографии и скици. Кураторът Тера Уолкъп заявява пред BBC, че е крайно време за „голяма преоценка – не само на творбите ѝ, но и на въздействието им върху хората, артистите и институциите“. Според нея Кук е далеч по-радикална и интересна, отколкото ѝ се признава.

Родена в Съри през 1925 г., Кук работи в пъбове и клубове, дори като хористка по време на Втората световна война. След брака си с морски офицер и раждането на сина им семейството живее няколко години в Зимбабве (тогава Южна Родезия), преди да се установи в Югозападна Англия – първо в Луу, Корнуол, а по-късно в Плимут, Девън, където управляват къща за гости.

Първата ѝ картина е опит да насърчи сина си да рисува. Но четката я увлича. Тя започва да запълва стените на дома и къщата за гости със свои платна – без амбиция за професионална кариера. Пробивът идва, когато гост разпознава таланта ѝ и я запознава със собственик на галерия в Плимут. Следва самостоятелна изложба, а през 1976 г. списание The Sunday Times поставя картината ѝ The Lockyer Tavern на корицата си. Оттам успехът лавинообразно нараства.

Кук рисува хората, които среща в Плимут: моряци и купувачи, водопроводчици и секс работници, посетители на барове и драг кралици, жени пременени до блясък или разголени край басейна. Те танцуват, пият, ядат, смеят се. Усмивки озаряват лицата им, искри блестят в очите им. „Тя обичаше да рисува хората, които живеят живота си на глас“, казва Уолкъп. В картините няма подигравка – има обич, внимание и състрадание.

През 70-те и 80-те години, когато Кук жъне успех, светът преживява дълбоки социални и политически промени – нещо, което тихо присъства в платната ѝ. Жените в нейните пъбове седят уверено, пушат, пият, флиртуват – в епоха, когато все още има заведения, отказващи да сервират халба бира на жена.

Още по-смели са картините ѝ, посветени на тайните гей барове в Плимут, включително задната зала на Lockyer Tavern – десетилетия наред убежище за гей мъже. „Това не е свят, който е бил фотографиран. Фактът, че тя улавя живота на местните куиър общности тогава, е изключителен“, казва Уолкъп.

Кук избягва мрачната страна на живота. Тя рисува радост. В язвителна рецензия през 2007 г. критик от The Guardian определя персонажите ѝ като „едноизмерни“, защото в нейния свят „няма болка“. Самата Кук признава това в рядко интервю за BBC: „Ако видя нещо тъжно, не бих си помислила да го нарисувам… Обичам да виждам хората да се наслаждават.“

Но дали тази радост не е радикална? Дали не е празник на онези, които обществото често подминава? Тя рисува възрастни жени, пищни тела, куиър общности, работнически квартали – пространства и хора, подложени на социална несправедливост. И именно това носи силен, позитивен ефект върху публиката ѝ.

През 80-те години Кук пътува до САЩ и създава картини като Bar and Barbara, изобразяваща две жени с кожени палта пред хотел Algonquin в Ню Йорк. Макар да е типично британска, изкуството ѝ намира отклик и отвъд океана. The New York Times пише, че „киселият ѝ хумор естествено се вписва в Ню Йорк“.

Планира се нова изложба през 2027 г., но въпросът остава: ще влезе ли Берил Кук най-сетне в пантеона на големите институции? „Тя трябва да бъде в Тейт“, настояват организаторите.

Сто години след рождението ѝ Берил Кук продължава да се смее от платната си – шумно, цветно и без извинения. И може би точно в това е нейната истинска революция.

