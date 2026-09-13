Рисуваше хората, които живеят на глас: защо критиците отричаха "пикантните" картини на Берил Кук
Героите й винаги се забавляваха, а тя показваше фино социалната несправедливост
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Героите й винаги се забавляваха, а тя показваше фино социалната несправедливост
Племенни рисунки по стена
Гърция отваря нови платна за нашите туристи
Съоръжението ще е с по три платна във всяка посока и ще има пешеходни тротоари
Отварянето на лентите е заради пътуването на летовници през уикенда
Платна на най-известния художник в Силистра от средата на ХХ в. Бедиг Бедросян събраха снощи във Варна елита на града. Експозицията бе разположена в г...