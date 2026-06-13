Рисуваше хората, които живеят на глас: защо критиците отричаха "пикантните" картини на Берил Кук
Героите й винаги се забавляваха, а тя показваше фино социалната несправедливост
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Героите й винаги се забавляваха, а тя показваше фино социалната несправедливост
Сред тях са лимузини "Ферари", "Ролс Ройс", "Ламборгини", "Порше", "Мерцедес" и "Астън Мартин"
Творението на художника за 20 милиона паунда било изложено в Галерията за модерно изкуство „Тейт“ в Лондон
Картината е „Бюст на жена“, която е на стойност 20 милиона паунда