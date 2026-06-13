Пророчествата се сбъдват! И Великобритания влиза във войната
Лондон изпраща дронове, военен кораб и изтребители
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Лондон изпраща дронове, военен кораб и изтребители
Кои от тях са започнали да се сбъдват
Книгата, която вече 471 години променя света всеки ден
Астрологът е изработил всичките си прогнози в загадъчни четиристишия
Какво може да очаква светът от неговите прогнози
Това ще е повратна година, която няма да остави никого безразличен
Пророкът е предсказал поредица от драматични събития
Ентусиастите редовно интерпретират и дешифрират оцелелите четиристишия на френския астролог
Сред тях е и появата на мистериозен „голям рояк пчели“
Каква е съдбата на Земята според известния гадател
Седем месеца – голяма война, хора загиват от зло
В психиатричната клиника на манастира „Сен Пол дьо Мавзол“ е запазена стаята с леглото на Ван Гог, там художникът създава и „Звездната нощ“
Предвид войната на Русия в Украйна ентусиастите открояват едно четиристишие като особено актуално
Скептиците казват, че това е съвпадение, докато поддръжниците твърдят, че е знак
„Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло…“
Техните прогнози предсказват мрак, който може да обгърне Европа
Голямото земетресение, което е предсказал въз основа на звездите, също не се случи
Ван Гог търси тук вдъхновение, “чужденецът” Камю открива своя дом
Сега може би ще станем свидетели на сбъдването на едно предсказание
Защо се е стигнало до енергийния срив