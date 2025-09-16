Ванга и Нострадамус оставили мрачно пророчество за 2025 година

Сляпата пророчица Ванга и астрологът от ХVІ век Нострадамус са предвидили някои от най-вълнуващите събития в световната история, включително смъртта на принцеса Даяна, атентатите от 11 септември и избухването на пандемията от Ковид-19.

Тревожно е, че и двамата пророци са дали

сходни твърдения за 2025 г., които биха могли да се сбъднат пред очите ни,

пише „Мирър“.

Българката твърди, че тази година в Европа ще избухне война, което ще отбележи началото на „здрача на човечеството“.

Приписва й се изказването: „През пролетта ще избухне война на Изток и ще избухне Трета световна война. Войната на Изток ще унищожи Запада“. Тя също така каза, че

Путин ще стане „господар на света“, а Европа ще се превърне в „пустош“.

Нейно било и предсказанието, че „Русия не само ще оцелее, но и ще доминира света“.

И какво виждаме? През последните дни се наблюдаваше тревожна ескалация: за първи път, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Русия и НАТО влязоха в пряк сблъсък. Полша свали руски самоубийствени дронове, след като те нарушиха въздушното й пространство.

Полша нарече нарушението

„акт на агресия, който представлява реална заплаха за безопасността на гражданите“.

Полският премиер Доналд Туск отправи остро предупреждение за нарастващ риск от конфликт с Русия след ударите срещу страната му. Той заяви: „Тази ситуация ни доближи до открит конфликт повече от всякога след Втората световна война.“

Страната се позова на член 4 от Хартата на НАТО, който позволява на всеки член на алианса официално да започне консултации, ако смята, че неговата териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се обърна директно към Путин, наричайки го „безразсъден“ акт.

В допълнение към визията на Ванга за Европа, последователите посочват и предсказанията на Нострадамус за континента, където

той също говори за опустошителни войни, особено за Англия.

„Когато жителите на земите на Европа видят как Англия установява трона си зад фланговете си, ще избухнат жестоки войни. Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че врагове ще се надигнат отвътре и отвън. Голямата чума от миналото ще се завърне и няма да има по-смъртоносен враг под небесата“, пише той.

