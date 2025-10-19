Смразяващи пророчества на Нострадамус за 2026 г. Какво ни чака

По-малко от три месеца остават до Нова година и много от нас вече правят планове, чудейки се какво ще донесат следващите 12 месеца. Тези, които са по-склонни да изследват езотеричното, изваждат своите карти таро или проверяват думите на любимите си пророци.

След мрачните предсказания на Ванга за 2026 г., вкл. нови конфликти и природни бедствия, някои може да решат да се обърнат към Нострадамус за някаква надежда. За съжаление, ако се вярва на пророчествата му, нещата и там не изглеждат твърде обнадеждаващи, пише Tyla.

Нострадамус е френски астролог и пророк, роден през 1503 г. и починал през 1566 г. Той е автор на сборник „Пророчества“, в който излага 942 предсказания под формата на поетични четиристишия, написани с хитра смесица от езици и словоред, за да избегне гнева на църквата.

Въпреки че не посочва конкретна дата за 2026 г., експертите смятат, че някои от прогнозите му биха могли да се сбъднат именно тогава.

Големият рояк пчели

Тъй като няма пророчества, които да посочват конкретно 2026 г., поддръжниците на Нострадамус вярват, че четиристишията, които споменават числото „26“, може да се отнасят конкретно за него. Едно от тях гласи: „I:26 (превод на Леони): Голям рояк пчели ще се надигне… засада през нощта…“

Въпреки че това звучи зловещо, експертите са сигурни, че не става въпрос за буквално нападение на пчели. Пчелите често се използват като политически символ - на монархия и кралска власт, както е било в Древен Египет или при Наполеон. Следователно пророчеството може да означава, че влиятелни фигури, като например президентът на САЩ Доналд Тръмп, ще постигнат големи успехи през следващата година.

Предупреждение за Тичино

Продължавайки „нумерологичната“ теория за числото 26, друг четиристишие гласи: „II:26: Заради милостта, проявена от града… Тичино ще прелее от кръв…“.

Тичино е южен кантон на Швейцария, дом на много гори, езера и ледници. Защо е бил конкретно споменат в пророчеството, не е известно, но не звучи особено обнадеждаващо.

Седем месеца - голяма война

Друг четиристишие, който може да се отнася до 2026 г.: „Седем месеца – голяма война, хора загиват от зло. Руан, Еврьо - кралят няма да се поколебае.“

Предвид настоящата война между Русия и Украйна, ентусиастите открояват това четиристишие като особено актуално. Някои го виждат като предсказание за ескалация на конфликта, докато други го свързват с евентуалното избухване на Трета световна война, за която Тръмп многократно споменава тази година.

Географските имена - Руан и Еврьо - обаче датират от реалностите на XVI век, когато е живял Нострадамус.

Марс управлява небето, три огъня се издигат от Изток

Има и друг четиристишие, което изследователите свързват с 2026 г.: „Когато Марс си тръгне сред звездите, човешка кръв ще напои светилището, три огъня ще се издигнат от източните земи, докато Западът ще загуби светлината си в мълчание.“

Планетата Марс традиционно се смята за символ на война, конфликт и огън, което логично се свързва с други предсказания за бъдещи сблъсъци – както и репликата за „човешка кръв“. Фразата за „три огъня от източните земи“ се тълкува като препратка към нови сили, надигащи се на Изток - Китай, Индия и страните от Югоизточна Азия.

Експертите предполагат, че това може да означава природни бедствия, като например истински пожари, или да символизира технологични пробиви.

И последният ред „Западът губи светлината си“ се смята за препратка към упадъка на западния свят.

