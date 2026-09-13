Ванга - ясновидка или “златна кокошка” на службите?
Хиляди майки и съпруги на войници, изчезнали на фронта, идвали да я питат живи ли са. Дори цар Борис III потърсил от нея съвет
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Хиляди майки и съпруги на войници, изчезнали на фронта, идвали да я питат живи ли са. Дори цар Борис III потърсил от нея съвет
Световен конфликт, природни бедствия и революция на изкуствения интелект са сред най-обсъжданите пророчества
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С помощта на нови методи учените разчетоха инструкции за тълкуване на лунни затъмнения
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Предсказанията на известната българска гадателка всъщност се простират до 5079 г.
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Скептиците казват, че това е съвпадение, докато поддръжниците твърдят, че е знак
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Дали 2026 г. ще бъде година на катастрофи, революции или чудеса – предстои да разберем
Те варират от контакт с извънземни до превземане на властта от изкуствен интелект
Тя разкрива и информация за отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск
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Според дългогодишната традиция на този ден се канят кумовете на гости
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