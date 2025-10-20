Излезе списък с пророчествата на Ванга за 75 години. Ужасни са!

Оказва се, че българската ясновидка Ванга, която е прекарала целия си живот в даване на много точни пророчества за съдбата на човечеството, е предсказвала бъдещето няколко хиляди години предварително.

Както съобщава Тила

нейните предсказания всъщност са валидни до 5079 година, когато тя вярва, че ще настъпи краят на света.

Повечето съобразяващи се с пророчествата на Ванга обаче са най-загрижени за събития, които могат да се случат през живота им, а за мнозина това означава в следващите 75 години.

Забележително е, че предсказанията на Ванга до 2100 г. са записани много подробно. Но проблемът е, че перспективите до края на този век са доста мрачни - религиозни революции, епидемии и завръщането на определени жалки политически сили вече са съвсем наблизо.

Например Ванга предсказва, че

през 2033 г. човечеството ще се сблъска с по-нататъшни последици от глобалното затопляне,

а нивата на моретата ще се повишат до разрушителни нива.

„2033: Нивата на моретата ще се повишат поради топенето на полярния лед“, записали последователите на ясновидката нейното пророчество.

Прогнозира се, че изменението на климата ще се превърне в заплаха до 2066 г. и САЩ ще го използват като средство за сплашване на враговете си.

Нейното пророчество гласи: „2066: Съединените щати използват климата като ново оръжие - дълбоко охлаждане (или внезапно замразяване)“.

Още по-тревожно е, че Ванга вярва, че

до 2088 г. температурата ще бъде най-малкият ни проблем.

„2088: Появява се нова болест. Стареене за секунди“, предсказва Ванга, добавяйки, че до 2097 г. човечеството ще изобрети лек за това смъртоносно заболяване: „Победа над болестта на бързото стареене“.

През 2100 г. човечеството ще създаде нов енергиен източник,

„вероятно контролиран термоядрен синтез“. Същата година ще намалее и глобалният глад.

Ванга вярвала, че

през 2046 г. медицината ще постигне удивителен напредък,

особено в областта на клонирането на органи, което ще направи възможно извършването на жизненоважни операции.

И през 2084 г. тя предсказва, че

човечеството най-накрая ще успее да възстанови природата.

Освен всичко друго, Ванга предсказва, че през 2043 г. ще завърши трансформацията на Европа в ислямски халифат. Световната икономика ще процъфтява под мюсюлманско управление, а Рим ще стане столица.

Ванга дори предсказала, че

през 2076 г. комунизмът ще се възроди и ще популяризира безкласово общество.

През 2100 г. учените ще създадат изкуствено слънце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com