Роден от Луната, вдъхновен от тишината. Посочиха цвета на 2026 г.

Светложълт, мек и ефирен с фин лилав подтон – така изглежда новият Цвят на годината 2026, избран от „Оргахим“ АД. Наречен „ДеЛуно“, той символизира тихия оптимизъм и носи усещане за хармония, яснота и елегантност. Вдъхновен от луната, цветът не е просто естетика, а философия – за баланса между светлина и покой в забързания свят.

Роден от Луната

Името „ДеЛуно“ произлиза от латинското De Luna – „роден от Луната“. Луната, символ на цикличност и плавна промяна, вдъхновява сърцевината на този нюанс – преход без рязкост. Светложълтото сияние с едва доловим лилав оттенък създава балансиран контраст: топъл оптимизъм, омекотен от прохладна свежест. „В свят, който търси покой и смисъл сред шум и движение, „ДеЛуно“ идва като лъч светлина. Той е не просто цвят, а емоция – топъл като прегръдка в лятна нощ, галещ като шепот на лунна светлина,“ споделят колористите на „Оргахим“.

Процес на вдъхновение и професионален избор

Изборът на цвета преминава през задълбочен процес с участието на архитекти, интериорни дизайнери, производители на материали, журналисти, инфлуенсъри и експерти по колористика. Те участват в специален уъркшоп, организиран от „Оргахим“, посветен на търсенето на тенденции и общи естетически посоки. „Благодарен съм на всички професионалисти, които взеха участие в нашия уъркшоп и споделиха своя опит и усет към тенденциите. „ДеЛуно“ е резултат от това колективно вдъхновение – цвят, който отразява стремежа ни към хармония, мекота и осъзната промяна“, споделя Емил Кунчев, маркетинг мениджър на „Оргахим“.

„ДеЛуно“ е цветът на тихия оптимизъм – не крещи, а шепне с класа. Той се вписва в настоящите търсения на уюта и мекотата, които обществото поставя в противовес на визуалния шум и крайностите на последните години.

Цвят с философия и присъствие

„ДеЛуно“ символизира ново начало, осъзната адаптация и креативност. Това е цвят на вътрешния баланс, своеобразен компас, който насочва към новото спокойно и уверено. В интериорен контекст той е едновременно неутрален и функционален – достатъчно светъл, за да разширява пространството, и достатъчно нюансиран, за да придаде дълбочина и мекота.

В комбинация с естествени материали като камък, керамика, дърво и лен, „ДеЛуно“ подчертава текстурите и създава усещане за естествен уют и земна хармония. При контакт с матови метали добавя фин, лунен отблясък, който оживява повърхностите без да ги натрапва.

Хармония, контраст и традиция

Палитрата около „ДеЛуно“ е изградена от меки природни тонове – топли бели и пясъчни за спокойствие, теракота и маслено зелено за дълбочина, лавандула, сливово и френско синьо за елегантен контраст и свежест. Тази гама създава усещане за дискретна луксозност и елегантен баланс. След години на визуален шум „ДеЛуно“ предлага дисциплина без строгост и нежност без наивност – мост между познатото и новото, между сигурността и промяната.

„Цвят на годината“ е ежегодна инициатива на „Оргахим“, която се провежда за единадесета поредна година. Всеки избран нюанс отразява духа на времето и съвременните нагласи, като насърчава диалога между дизайн, култура и начин на живот. „ДеЛуно“ се вписва в тази традиция като символ на осъзнатата елегантност и тихата увереност – цветът, с който 2026 година ще започне с меко сияние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com