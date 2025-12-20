Как се появи мемът, който подлудява децата и вбесява възрастните

2025 г. се превърна в годината на „brainrot“ меметата – абсурдни изображения и видеоклипове, които въпреки своята абсурдност и безсмислие, са завладели умовете на милиони интернет потребители по целия свят. Един от най-популярните е мемът „six-seven“ (известен също като „6-7“ или „six-seven“). Той произлиза от баскетболната общност и скоро намира пътя си към TikTok, откъдето бързо се разпространява в интернет. Беше особено популярен сред учениците: децата започнаха да викат фразата „six-seven“ в училище и у дома, обърквайки възрастните и подлудявайки ги. Манията на учениците по този мем дори беше сатиризирана в популярния американски анимационен сериал „South Park“. Фразата обаче има и възрастни фенове, като холивудската актриса Елизабет Олсън и британския премиер Киър Стармър . Lenta.ru обяснява какво означава мемът „six-seven“ и защо интернет полудява по него.

„Вирусът, който зарази умовете на децата“

„Преподавам от 20 години и съм се сблъсквала с всякакъв вид жаргон, но нищо не ме е подлудявало повече от това“, призна Адрия Лапландер, учителка по езикови изкуства от Мичиган, САЩ . Тя описваше нова интернет тенденция, която завладя американските ученици: едно дете скача и извиква фразата „шест-седем“, след което другите стават и повтарят. Всички правят това, като движат ръцете си нагоре и надолу, сякаш жонглират.

Гейб Даненбринг, учител по природни науки от Южна Дакота, също има негативни чувства към това явление. „Това е като чума – вирус, който е заразил умовете на децата“, оплака се учителят, който чува фразата „шест-седем“ десетки пъти на ден. Той се оплака, че веднага щом в час се спомене каквато и да е числова комбинация, съдържаща шест или седем, класът става непокорен: учениците скандират вирусната фраза в унисон и е много трудно да ги успокоим.

Един ден Даненбринг решил да преброи колко често се чува изразът „шест-седем“ в училище и се оказало, че го чува 75 пъти на ден.

Учителка по математика, която публикува видеа в TikTok с потребителското име slimsadies_, заплаши да отнеме 67 точки от оценката за поведение на всеки, който каже „шест-седем“ в час. „Целта ми е да развия самоконтрол у вас, за да не крещите на всеки пет секунди, защото става нелепо“, обясни тя на учениците си. Учителката подчерта още, че новата тенденция вече ѝ действа на нервите.

Мемът е завладял и деца извън САЩ. Видеоклип стана вирусен в интернет, в който британският премиер Киър Стармър, по време на посещение в училище, вижда ученик да прави характерните жестове с ръце, след което казва „шест-седем“ и се преструва, че жонглира. Други ученици веднага се присъединяват, размахвайки енергично ръце. На учителя му отне доста време, за да успокои превъзбудените деца.

По-късно Стармър бил информиран, че мемът е бил забранен в училище. „Наистина ли?“, попитал той, хващайки се за главата. След това премиерът се извинил. „Не съм го започнал аз“, защитил се той. „Мисля, че ще ме накарат да ме накажат“, пошегувал се той.

"Това ме побърква."

Тази нова училищна тенденция засегна не само учителите, но и родителите – интернет е залят от съобщения, в които възрастни се оплакват, че децата им постоянно казват тези две числа. „Десетгодишният ми син е обсебен от тези глупости с „шест-седем“. Опитах всичко: обяснявах му защо е досадно, умолявах го да спре и дори го заплашвах с последствия. Той го повтаря с часове всеки ден“, оплака се една майка в Reddit.

„Това ме побърква“, каза друга жена, чието дете също беше обсебено от числото „шест-седем“. „Това е най-глупавото нещо на света. Казах на детето си, че е толкова глупаво, колкото и тоалетната „Скибиди“ (анимиран уеб сериал, в който тоалетни с човешки глави се бият с хора с глави на камери – Lenta.ru ) и това го спря, макар и за кратко“, написа потребителят.

Друга майка заплаши, че ще изключи YouTube-а на сина си, ако не спре да повтаря скандалната фраза. „Нямаше да ме интересува, ако го казваше от време на време, но го крещи толкова силно, че не чувам телевизора в съседната стая“, възмутено възкликна жената.

В интернет постоянно се задават въпроси какво означава този израз. „Може ли някой да ми обясни какво означава „шест на седем“?“, попита един човек, озадачен от това явление. „Няма определение. Да се ​​опитваш да го разбереш е като да полудееш“, отговори коментиращ. „Каквото и да е, глупаво е“, изрази мнение друг участник.

Интересното е, че децата също се затрудняват да отговорят на този въпрос. Например, деветгодишният Картър призна , че използва израза винаги, когато му се прииска. „Фразата „шест и седем“ всъщност няма никакво значение“, обясни десетгодишната Ашлин. Шестнадесетгодишният Дилън заяви, че „шест и седем“ е вътрешна шега, която става още по-смешна за децата, когато възрастните се опитват да разгадаят значението ѝ и не успяват.

Дивата популярност на израза накара Dictionary.com дори да го обяви за дума на 2025 г. Въпреки това, и те се затрудниха да го дефинират. „Какво означава „шест-седем“? Ами... Сложно е. Някои казват, че означава „така-така“ или „може би това, може би онова“, особено когато е придружено от характерния жест на двете длани, обърнати нагоре, които се редуват да се повдигат и спускат“, се казва в уебсайта на речника.

Някои деца използват тази фраза като универсален отговор на всеки въпрос на възрастен. Например, родител, който пита дете как е минал денят му в училище, дали си е написало домашното или дали е гладно, ще чуе в отговор безсмисленото „шест или седем“.

„Абсурдно и взето от нищото“

Произходът на мема датира от песента „Doot Doot“ (6 7) на американския рапър Skrilla (истинско име: Jameel Edwards), издадена в края на 2024 г. Парчето съдържа фразата „six-seven“ – според една теория , препратка към 67-ма улица във Филаделфия, където приятелите на Skrilla са израснали; според друга , това е препратка към полицейския код 10-67, използван за докладване на смърт. Парчето стана особено популярно в баскетболната общност.

През декември същата година младият баскетболист Тайлън Кини създава знак, който да представя песента. Когато съотборник го моли да оцени напитка от Starbucks , той колебливо отговаря „Шест-седем“, преди да движи ръце нагоре и надолу, сякаш претегля двете оценки в дланите си. Скоро баскетболистът започва да публикува видеоклипове в TikTok, изпълнявайки знака на песента на Skrilla.

Фразата придоби широка популярност, след като се появи видеоклип в YouTube , в който Маверик Тревилиан, млад зрител на аматьорски баскетболен мач, е обзет от вълнение и извиква двете числа, имитирайки жеста на Кини. Видеото събира милиони гледания и се разпространява в други платформи. Онлайн той получава прякора „67 Kid“, което в превод означава „хлапе шест-седем“.

Тревилиан се е превърнал в олицетворение на шумен и досаден съученик, който постоянно изрича глупави фрази за потребителите на интернет.

Новият мем се разпространи мигновено: децата започнаха масово да викат „шест-седем“ в училище, на улицата и у дома. Често те просто повтаряха фразата една след друга, без дори да се замислят за значението ѝ. Тенденцията се разпространи в САЩ, Великобритания, Австралия , Канада , Мексико , Турция , Гърция , Дания и други страни и дори достигна до руските ученици, макар че не достигна същия мащаб, както в англоезичните страни.

Много големи компании също се възползваха от любимата на младите хора фраза в рекламата си. Например, в САЩ Pizza Hut предлагаше на клиентите си пилешки крилца само за 67 цента (приблизително 52 рубли) на 6 и 7 ноември, докато конкурентът им Domino's Pizza предлагаше 6-7 процента отстъпка за основните ястия. Британската верига супермаркети Asda продаваше тикви за Хелоуин за 67 пенса (приблизително 70 рубли).

„Това е брилянтно.“

Професор Гейл Феърхърст, която преподава лидерски и комуникационни умения в Университета на Синсинати в САЩ , не вижда нищо вредно за децата в новата тенденция. Според нея мемът „шест-седем“ е езикова игра за деца. „Езикът е начин за изграждане на общност. Дори ако даден израз няма смисъл, ако хората си мислят, че разбират значението му, той може да се превърне в обединяваща сила“, обясни тя.

Лингвистът и социолог Тейлър Джоунс е убеден, че популярната фраза изпълнява социална функция. Той отбеляза, че някой, който вика „шест-седем“, автоматично се счита за част от групата. Ако не използва този израз и не го разбира, е изключен.

Масовата фасцинация от безсмислен числов мем е симптом на днешното пост-истинско общество, където обективните факти отстъпват място на емоциите и субективните вярвания, смята Феърхърст. „Изглежда, че това е форма на използване на езика заради самото използване на езика, а не защото виждаме нещо особено смислено или полезно“, добави професорът.

Експертите отбелязват, че всяко поколение измисля свой собствен жаргон, което озадачава възрастните. Забраните за подобни думи обикновено не работят, тъй като само подхранват интереса на децата към тези измислени изрази. Вместо да се бори с новата тенденция, учителка по пеене в едно американско училище решава да я поведе: тя създава загряваща песен, която включва фрази и думи като „шест-седем“.Върни се в Охайо

Учителката отбеляза, че тази загрявка е полезна: децата веднага се включват в работата. Освен това, сега те се радват да посещават уроците ѝ. Видеоклип , показващ учениците ѝ да пеят песента, е събрал 4,2 милиона гледания. Коментиращите похвалиха идеята ѝ: „Брилянтна е, всички печелят“, „Отлично използване на жаргон. Ще им омръзне много по-бързо“ и „Това са учителите, които ще запомним“.

Учителят Гейб Даненбринг измислил свой собствен начин за борба с разпространението на фразата „шест-седем“ в речта на учениците: той започнал сам да казва числата и да се преструва, че това е готино. Много родители, чиито деца също са издигнали мема в култов статус, възприели същата тактика. И тя проработила: според възрастни , учениците са спрели да използват вирусната фраза, защото сега я намират за остаряла.

Много възрастни са съгласни, че тази тенденция в крайна сметка ще избледнее, заменена от друга, която също ще озадачава възрастните. Американският писател Дейв Шилинг се пошегува с това в статия за The Guardian за манията на учениците по мема „шест-седем“. Той разказа как синът му се поддал на тенденцията и започнал да произнася двете числа всеки път, когато имаше пауза в разговора.

За осмия му рожден ден подарих на сина си фланелка на Доджърс (...) с името му на гърба. Той избра номер 67. (...) „Защо избрах този номер?“, ще попита той три години по-късно. „Защото мозъкът ти не беше достатъчно развит“, ще отговоря аз.

, Скибиди,

