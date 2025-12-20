Къванч Татлъту с голяма новина. Фенките са във възторг

Известният актьор Къванч Татлъту продължава да е в центъра на вниманието с кариерата си и публикациите си в социалните мрежи.

Актьорът, който дълго време не е на екраните, съобщи добрата новина на своите фенове, пишат турските медии.

Нов проект

Къванч Татлъту се срещна с продуцента Керем Чатай. Татлъту, който беше сниман от пресата, даде информация за предстоящите си проекти.

„Срещнахме се с г-н Керем след дълго време. Добре сме, в добро настроение сме. Мога да ви дам само тази информация: скоро ще се върнем на екран с нови проекти“, като направи вълнуващи съобщения за феновете си.

Според съобщенията, Татлъту ще се завърне по телевизията с един дигитален и един мейнстрийм сериал, и двата продуцирани от Ай Япъм.

Татлъту за последно се появи в телевизионния сериал „Aile“ (Семейство), който се излъчваше по Show TV.

