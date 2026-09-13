Жигосана от сиропиталището, стига до софийските тротоари
Човешките съдби понякога пишат по-жестоки сценарии от най-мрачните филми
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Човешките съдби понякога пишат по-жестоки сценарии от най-мрачните филми
Той ще се завърне по телевизията с един дигитален и един мейнстрийм сериал
"Непокорна България" ще започне да открива клубове още след Нова година
Кадрите в Инстаграм бяха посрещнати с ентусиазъм от феновете
Одобрен беше нов проект
Чака се нишата за нов проект, казва социологът от "Галъп" Първан Симеонов
Целта на центъра е да осигурява лесен и равнопоставен достъп на гражданите и организациите до информация чрез разнообразни публични канали и средства
София. Лидерът на „Движение 21" в БСП Татяна Дончева прави нова партия, съобщи самата тя пред БНТ. Партията трябва да бъде готова до есента - „септемв...
Кърджали. Стартира мащабен проект за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в Момчилград, който включва и изграждане на Градска пречиствателна с...