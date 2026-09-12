Съпругата на Къванч Татлъту сложи край на слуховете
Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
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Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
Актьорът разкри една от най-големите му страсти
Двамата бяха близки приятели
Турският секс символ е таен агент в нов сериал
Той ще се завърне по телевизията с един дигитален и един мейнстрийм сериал
Тежка загуба за актьора
Той сподели и снимки от района, където се извършва разследването
Каква е следващата роля на популярния актьор
Актьорът отказа 12 млн. лири на Кувейт
Каква е причината
Новият сезон на романтичното риалити скоро тръгва в ефира
Любимият турски актьор бил в болница
Новият №1 актьор в Турция е добре познат у нас
Русенката Гюлсим Али е избрана да си партнира с любимец №1 на фенките на сериалите в „Ако кралят загуби“
Животното е било намерено до мъртвата си майка
Турският Сандокан е подал съдебен иск срещу мъж на име Синан А., който не спира да го тормози
Актьорът се отказал от хранителната индустрия, за да се посвети на модната
Турският Брад Пит отърва решетките на косъм
Родният актьор и Къванч Татлъту станали приятели, докато си разменяли сценичен кютек
Секссимволите на българското и турското кино се изправят един срещу друг в новия сериал „Ирония на съдбата“