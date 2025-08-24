Лоши новини за Къванч Татлъту. Изгуби...

Един от близките приятели на известния турски аткьор Къванч Татлъту, бизнесмена Халит Юкай, чиято лодка е отплавал от Ялова до Бозджаада, е била намерена частично потопена и разбита, а тялото му е открито 19 дни по-късно на дълбочина 68 метра, благодари на екипите на бреговата охрана, военновъздушните и военноморските сили и жандармерията.

Татлъту сподели и снимки от района, където се извършва разследването.

Той е участвал в издирвателните операции и е дал показания като свидетел по време на разследването.

Той изказа благодарности към екипите за добре свършената работа.

