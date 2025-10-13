Предложиха тази работа на Иво Сиромахов. Ами сега?

Къде на шега къде на майтап, излезе интересно предложение за промяна на водещите в родния ефир.

С усмивка и доза сарказъм репортерката от "Преди обед" Оля Малинова реши да разсее телевизионното напрежение, като предложи неочаквано решение:

"Ами Иво Сиромахов да става водещ на "Преди обед" и да се свършва с тая драма."

Публикацията ѝ във фейсбук предизвика буря от реакции и смях. Някои я определиха като най-точния коментар за случващото се напоследък в телевизионните среди.

Шегата идва на фона на две от най-обсъжданите теми в родния ефир - напускането на Иво Сиромахов от телевизия "7/8" след раздялата му със Слави Трифонов и напрежението между Венета Райкова и Жоро Тошев, който напусна Би Ти Ви.

