4 знака по китайския зодиак посрещат своя звезден час

Настъпи специален период за четири китайски зодиакални знака. На този ден Дървеният Заек (И Мао) влияе на месеца на Огненото Куче от годината на Дървената Змия, създавайки емоционална атмосфера, където нежността среща решителността, пише YourTango.

Това е време да се свържете отново и да откриете истинските си чувства.

Изведнъж осъзнавате за кого наистина ви е грижа, къде някой е бил последователен и къде може би сте били прекалено защитнически настроени. За четири зодии този период проправя пътя към емоционалното обновление и късмета, който идва от това да си позволите да бъдете истински забелязани.

Заек

Енергията е в съответствие с вашата собствена, така че животът ви среща там, където сте, без излишен натиск. Ако е имало колебания в любовта, балансът се възстановява. Някой може да се прояви по-ясно или най-накрая да можете открито да признаете нуждите си.

Късметът идва от самочувствието – вашето спокойствие привлича правилните хора. Независимо дали сте необвързани или във връзка, емоционалната сигурност се усеща като основата на истинското щастие. Основният урок е любовта към себе си и гордостта от вашата уникалност.

Змия

Хороскопът ви носи облекчение и отпускане на напрежението. Хармонията на Дървения Заек с вашата енергия изглажда скорошни недоразумения. Възможни са съобщения или срещи, които ще изяснят ситуацията.

Няма нужда да бързате за яснота – оставете я да дойде естествено. Връзките, които преди са изглеждали нестабилни, могат да намерят мирен ход, ако спрете да анализирате прекалено много. Любовта се чувства изобилна, когато действате интуитивно, а не от чувство за задължение.

Куче

Вложили сте много търпение и грижа и тази енергия се завръща при вас. Заекът омекотява грубите ръбове, позволявайки ви да бъдете уязвими и в безопасност. Очаквайте изрази на обич, особено от тези, които преди са били дистанцирани.

Хороскопът обещава изцеление на малки пукнатини във взаимоотношенията. Разговорите, които преди са изглеждали трудни, сега може да протичат лесно, а взаимните усилия ще ви помогнат да продължите напред. Любовта става по-лесна, когато се освободите от предпазливостта си към онези, които са готови да ви обичат.

Дракон

Посвещението насърчава отварянето на сърцето, което може да ви изненада. Сдържаността и скептицизмът омекват, а преди това трудни взаимоотношения стават по-прости, сякаш и двамата сте се отказали от играта.

Късметът в любовта се проявява чрез хармонично стечение на обстоятелствата – някой ви среща в точния момент и е готов да сътрудничи. Необвързаните Дракони могат да срещнат важен човек чрез обикновени дейности или чрез покана от приятел. Оставете нещата да се развиват постепенно.

